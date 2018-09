“A titularidade que queremos é 40% para mestrado e 50% para doutorado”, diz Raquel Teixeira

A candidata a vice-governadora na chapa de José Eliton, professora Raquel Teixeira, liderou na noite desta quarta-feira, 12, um encontro com centenas de profissionais da Educação, Cultura e Esporte, em Goiânia. “Momento de matar a saudade dessa equipe maravilhosa que tanto se esforça pelo desenvolvimento do nosso Estado”, disse aos servidores que apoiam sua candidatura.

A reunião foi realizada no comitê central da Coligação Goiás Avança Mais, na avenida T-63, e teve como pauta a apresentação das propostas de José Eliton para “avançar ainda mais na Educação”.

A candidata destacou que a chapa 45 tem a vocação da Educação, o compromisso com a Educação. “Eu e José Eliton acreditamos que só a educação proporciona oportunidades e transforma a vida das pessoas para melhor, junto com a cultura, o esporte, que proporcionam plenitude ao ser humano”, disse.

A ex-secretária foi aplaudida quando falou sobre a criação Mestrado Profissional para todos os professores da rede estadual. “A época da titularidade passou. Hoje a titularidade é 40% para mestrado e 50% para doutorado”, disse, lembrando que a qualificação dos professores é essencial para uma boa Educação.

“Eu tenho orgulho de ser mulher, professora e candidata a vice-governadora na chapa 45, com José Eliton, candidato à reeleição”, disse Raquel. “Acho que a verdadeira renovação acontece nas ideias” . Para ela, ter uma mulher vice-governadora é uma grande mudança e um importante passo na democracia.

“Amo ser secretária de Educação, de Cultura e Esporte, mas quero ser vice-governadora para contribuir, para melhorar as condições de vida da população, reduzir as desigualdades e encontrar soluções criativas para o desenvolvimento sustentável em toda a nossa sociedade”.

Raquel pediu o empenho de todos para a vitória de José Eliton no dia 7 de outubro. “Ele é um jovem correto, preparado e inteligente. É filho de um servidor público e de uma professora de origem humilde. Ele é um exemplo de quem venceu pelo que a Educação promove na vida das pessoas, por isso me convidou para ser vice e juntos faremos um governo para melhorar a vida dos goianos”.

Raquel Teixeira também falou da criação da Bolsa Permanência, que visa garantir que alunos concluam o Ensino Médio sem ter de abandonar os estudos para trabalhar; da ampliação da Bolsa Universitária, bem como da Universidade Estadual de Goiás; além da garantia de diversos programas sociais, esportivos e culturais.

“Sou aliada dos artistas e dos atletas, quero ser vice-governadora para avançar mais no Fundo de Cultura, bolsas de estímulo artístico e apoio às bandas e fanfarras, e para ampliar as bolsas ao estímulo ao atleta de ponta”.

O atual secretário de Educação, Cultura e Esporte, Flávio Peixoto, falou da alegria e orgulho que sente por todos os servidores pela conquista da liderança no Ideb. Ele chamou a atenção para a responsabilidade de todos com o próprio futuro. “Me preocupo com o destino da Educação em Goiás. Vejo uma ameaça às conquistas de vocês, que se apresenta com aquele que representa o atraso, propostas vazias e cheias de raiva e ódio”, disse. “Vivemos um momento histórico com a possibilidade de eleger a primeira professora vice-governadora”. Ele pediu empenho de todos para eleger uma chapa que vai decidir o futuro da Educação em Goiás.

O encontro contou com a participação dos candidatos a deputado estadual Talles Barreto e Cassio Júnior.