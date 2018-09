Caiado recebe apoio de prefeito do PSDB e de vereadores de Araçu

O candidato ao governo Ronaldo Caiado (Democratas), da coligação A Mudança é Agora, recebeu na tarde desta quarta-feira (12 de setembro) o apoio de mais um prefeito, desta vez do PSDB. O prefeito de Araçu, Joelton Bernardo (PSDB), esteve no escritório de campanha para anunciar o seu compromisso em caminhar com o democrata. Com ele estiveram ainda lideranças políticas e oito vereadores de partidos como PDT, PP, Podemos, Pros, Democratas e MDB.

Confiante no projeto de mudança para Goiás, Joelton Bernardo afirmou que a escolha representa o desejo também do município, que espera por mais atenção do que a que tem recebido nos últimos anos. “Estou aqui em prol de Araçu, do nosso povo. Nosso município, como vários outros de Goiás, vive muitas dificuldades. Mas tenho certeza que essa história vai mudar. Vamos dar a Ronaldo Caiado a maior vitória proporcional nas eleições”, desafiou.

O ex-prefeito Adair Divino (MDB), conhecido como Careca, esteve presente na reunião e falou da alegria de estar ao lado de Ronaldo Caiado nestas eleições. “Fico feliz de apoiá-lo. Estamos juntos para o que der e vier porque Ronaldo Caiado é um político em quem eu confio, que não tem mancha em sua história”, fez questão de frisar.

Representante do MDB, a vereadora Mara Célia Pires reforçou os elogios ao candidato ao governo. “Temos de apoiar aqueles que, como Ronaldo Caiado, tem serviço prestado e é honesto. O senador sempre teve muito zelo por nosso município”, testemunhou.

Ronaldo Caiado relatou a grande identificação e carinho que sempre teve com Araçu e agradeceu o reforço na campanha do prefeito e de lideranças locais. “É uma honra recebê-los e poder transmitir uma mensagem de otimismo. Goiás é maior que as suas dificuldades e as pessoas vão poder perceber a diferença quando a gestão é conduzida de uma forma honesta e transparente”, garantiu.

Outro compromisso feito com as lideranças foi priorizar o atendimento de qualidade aos cidadãos em todas as áreas do governo e combater as desigualdades regionais. Com foco nas necessidades dos goianos e forte combate à corrupção o Estado, segundo ele, terá um modelo de gestão mais humanizado e eficiente. “Vamos devolver Goiás para os goianos”, finalizou.