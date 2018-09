Candidata Ambientalista defende valorização do Cerrado

Com o nome Cidades Sustentáveis, os Progressistas Vanderlan Cardoso, Adriano do Baldy e Jacqueline Vieira, que são candidatos ao Senado, a Câmara Federal e Assembleia Legislativa, respectivamente, lançam neste sábado, 15, às 9 horas, o comitê político em Goiânia.

A candidata à deputada estadual, Jacqueline Vieira que é ambientalista ressalta a importância de pautar o tema meio ambiente e cidades nas Eleições 2018. “Sem políticas públicas que defendam e fomentem um novo modelo de desenvolvimento das cidades, corremos um grande risco de um colapso ambiental”, diz.

Goiana, ela liderou a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (17ODS) em Goiás e defende o Projeto das Cidades Sustentáveis. “Buscar um melhor ordenamento do ambiente urbano é colocar em primeiro lugar a qualidade de vida da população, por isso a importância de se trabalhar por uma cidade sustentável”.

A ideia partiu dos principais problemas no modelo de desenvolvimento de políticas que envolvam o meio ambiente. A candidata Jacqueline Vieira explicou que a desvalorização do cerrado é decorrente desse modelo ultrapassado de gestão ambiental. “Estamos no segundo maior bioma do país, de infinitas riquezas e grandes oportunidades. Por isso precisamos defender e valorizar o cerrado, e com propostas para um desenvolvimento adequado e sustentável é possível preservá-lo”, defende.

Serviço

Lançamento do Comitê Cidades Sustentáveis

Senador Vanderlan, Dep. Federal Adriano do Baldy e Dep. Estadual Jacqueline Vieira.

Comitê: Cidades Sustentáveis.

Data: 15 de setembro às 9 horas, na Av S-1 com a T-64 – Goiânia