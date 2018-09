Sesc realiza 9º Encontro de Bandas Marciais

Pra ver a banda passar! Vem aí o 9º Encontro de Bandas Marciais do Sesc, que será realizado neste sábado, 15, a partir das 16h, em frente ao Centro Educacional Sesc Cidadania. A ideia é promover o intercâmbio artístico, resgatando memórias e recriando o clima das apresentações de bandas marciais realizadas em décadas passadas.

Em formato de desfile cívico, o Encontro reunirá oito bandas do estado, dos mais diferentes perfis: Banda Marcial Giuglio Settimi Cysneiros Sesc Goiás, Banda de Música do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás – Polivalente Modelo Vasco dos Reis, Banda Marcial do Colégio Estadual Assis Chateaubriand, Banda Marcial Colégio Estadual José Lobo, Banda Marcial Colégio Ismael Silva de Jesus, Banda Marcial CPMG Hugo de Carvalho Ramos, Banda Marcial Colégio Tancredo de Almeida Neves e Banda Marcial Oscar Alvelos. No repertório, uma mescla entre clássicos e músicas atuais, de Game of thrones a Despacito passando por Marcha olympica, Descobridor dos sete mares, Os incríveis e Asa branca.

Bandas

As apresentações começam pela CPMG Major Oscar Alvelos, que conta atualmente com 140 alunos regidos pelo maestro Dener de Oliveira. Na sequência, será a vez do CPMG Hugo de Carvalho Ramos, fundada em 1998 e atualmente composta por 90 alunos, sob regência do maestro Maxwell Hercílio. Em seguida, haverá apresentação do Colégio Estadual Ismael Silva, em atividade desde 2004, com regência titular de Aurélio Nogueira. A do CPMG Polivalente, fundada em 1997 e composta por 215 integrantes sob regência do maestro Reginaldo Sebastião, vem na sequência. Em seguida estão os alunos do Colégio Estadual Tancredo Neves de Jesus, cuja banda foi fundada em 2013, sob coordenação de João Luís Correa Batista, e o Colégio Estadual Assis Chateaubriand, atualmente com 70 integrantes sob regência de Paulo Rodrigues. A penúltima apresentação do dia será da banda do Colégio Estadual José Lobo, atual campeã do Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras. Para encerrar com chave de ouro, será a vez da Banda Marcial Giuglio Settimi Cysneiros Sesc Goiás. Fundada em 2007, a banda conta atualmente com 55 integrantes, sob regência do maestro Paulo Rodrigues. O objetivo é utilizar a arte-educação em música como ferramenta de inserção social de crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Serviço

9º Encontro Sesc de Bandas Marciais

Data: 15/09, sábado

Horário: 16h

Onde: Centro Educacional Sesc Cidadania – Rua C-198

Mais informações: (62) 3250 8042