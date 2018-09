Daniel se compromete a pagar água e luz de famílias carentes

O candidato ao governo pela Coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB, PP, PRB, PHS), Daniel Vilela (MDB), disse na noite desta quarta-feira (12), em Santa Helena de Goiás, que o Estado vai pagar as contas de água e luz para famílias que consumam até 5 mil litros e 50 kWh por mês, respectivamente. “Quem critica programa social não conhece a realidade de muitas pessoas que passam todo tipo de necessidade neste Estado”, afirmou, durante discurso após carreata na cidade.

Daniel disse ainda que vai retomar o programa do pão e do leite, referência na área de auxílio social durante o governo Maguito Vilela (1995-1997). “Iremos retomar o programa do pão e do leite, que foi referência nacional e reconhecido pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e teve grande impacto no desenvolvimento de muitas crianças.”

Para o candidato, o momento que o país vive, ainda com efeitos da forte crise econômica dos últimos anos, faz com que o Poder Público precise assumir o papel de ajudar as pessoas em seu sustento, enquanto cria programas e oportunidades de sustento próprio. “Nesse momento de crise econômica é preciso recuperar o poder de consumo dessas famílias carentes, por isso vamos isentá-las de suas contas mensais. Essas famílias precisam de amparo e apoio e vamos oferecer isso.”

O emedebista foi a Santa Helena para participar de carreata ao lado candidato a deputado estadual pelo partido, Rones Ferreira, e do ex-prefeito Judson Lourenço. “Rones e Judson são grandes lideranças aqui de Santa Helena, têm serviços prestados para a população e por isso são tão queridos, como pudemos ver durante a carreata”, afirmou Daniel. A comitiva contou ainda com a presença do candidato a vice-governador, Heuler Cruvinel (PP), morador de Rio Verde, cidade vizinha, e do candidato a senador Agenor Mariano (MDB).

Carreata

Centenas de carros percorreram as ruas da cidade por mais de uma hora e receberam o carinho da população, com acenos e sorrisos por todo o caminho. Daniel atribui a boa recepção ao aumento do conhecimento da candidatura, com duas semanas de propaganda eleitoral no rádio e na TV. “Agradeço o carinho de tantas pessoas que não sabiam da nossa candidatura e que através dos programas de televisão estão conhecendo a nós e nossa capacidade de promover uma profunda renovação nas práticas políticas neste Estado.”

A comitiva contou com a participação de prefeitos e ex-prefeitos da região, além de diversos vereadores de Santa Helena, Acreúna e Maurilândia. Um dos presentes era o prefeito de Acreúna, Edmar Neto (PSDB), que fez questão de ressaltar porque escolheu apoiar Daniel: “Tenho a satisfação de poder estar hoje ao lado do Daniel e do Heuler porque precisamos mudar os rumos de Goiás, mas mudar para melhor, e tenho certeza de que a única mudança positiva é com Daniel e Heuler.”