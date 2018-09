Demóstenes compra briga com a Enel: “Não tem moral para cortar energia de ninguém”

Candidato a deputado federal, o procurador Demóstenes Torres (PTB) usou pílula no horário político do rádio e televisão para bater pesado nas empresas de eletricidade. Ele avisou que se for eleito vai lutar contra as concessionárias do setor elétrico pelo péssimo serviço que prestam aos consumidores.

Demóstenes assinalou que apresentará projeto para que o corte de energia por falta de pagamento só seja efetuado após três meses. Ele quer ainda o fim da taxa de religação, defendendo também que as empresas sejam obrigadas a compensar cada evento de falta de energia, mesmo mínimo, com um dia de consumo.

E exemplifica: se a luz faltar 15 vezes no mês, o consumidor terá desconto de 15 dias de consumo, se atingir 30 vezes, a conta será zerada.

Embora não tenha citado a empresa que comprou a Celg, última em qualidade no ranking da Eletrobrás, o petebista conclui a pílula disparando um recado direto para a Enel: “A pior empresa de energia do Brasil não tem moral para cortar a energia da sua casa”.