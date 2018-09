Lúcia Vânia garante a empresários de Anápolis que incentivos fiscais não correm risco

Ao encerrar agenda de trabalho em Anápolis, nesta quarta-feira, 12, a senadora Lúcia Vânia (PSB) se reuniu com empresários na Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia). A candidata à reeleição defendeu as reformas política, tributária e do estado para que o país volte a crescer e falou sobre seu esforço para o pleno funcionamento da Ferrovia Norte-Sul, que deve ir a leilão ainda neste ano. Na reunião, liderada pelo presidente da Acia, Anastácios Apostolos Dagios, a senadora ouviu a classe empresarial anapolina e falou sobre suas propostas para o novo mandato. De Anápolis, o superintendente-executivo de Indústria, Comércio e Serviços, Luiz Medeiros, a primeira-dama, Vivian Cristina, e o vice-prefeito, Márcio Cândido, também participaram da reunião.

Aos empresários de Anápolis, a senadora disse que os incentivos fiscais não estão em risco. “Já está estabelecido o tempo de duração desses incentivos. Naturalmente, com a reforma tributária, vamos levar em consideração a lei vigente”, disse. A senadora foi autora do projeto de lei que regularizou os incentivos fiscais concedidos pelos estados a empresas e atuou firmemente no Congresso Nacional para a aprovação da proposta, que garantiu a continuidade do desenvolvimento do estado e preservou empregos. O trabalho encabeçado pela senadora para a aprovação dos incentivos foi elogiado pela classe empresarial por ter pacificado o país.

No Congresso, Lúcia Vânia disse que vai trabalhar para a realização de uma reforma política, para o corte de privilégios e uma reforma tributária. “São pautas cobradas pela sociedade”. Além da regularização dos incentivos fiscais, a senadora pôde falar sobre seu trabalho desempenhado no Senado para o restabelecimento do Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações (FEX); sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que financia projetos de infraestrutura na região; sobre a lei que alterou a taxa de juros dos fundos constitucionais, que assegurou o repasse de 10% para as cooperativas de crédito.

A educação também foi tema da reunião. “Trabalhei para a retomada de obras em creches que estavam paralisadas em todo o estado. Elas são fundamentais para as mães que trabalham e para as crianças, porque é nessa idade que elas formam as ligações cognitivas”.

A senadora disse estar otimista com o leilão da Ferrovia Norte-Sul. “Temos uma gargalo, que é a questão do direito de passagem. A ferrovia está prensada pelo Norte e pelo Sul e precisamos garantir que nossa produção seja escoada até os portos do país. Participei das audiências públicas, onde foram apresentadas sugestões para a concessão. Nossas sugestões foram acatadas e o edital já está no Tribunal de Contas da União”, disse Lúcia Vânia.

Empenho para expandir a malha ferroviária

A senadora Lúcia Vânia (PSB) tem defendido, em Brasília, a expansão da malha ferroviária para baratear os custos do escoamento da produção. “Nós estamos no centro do Brasil e eu, como senadora por Goiás, estou trabalhando de forma muito intensa a questão das ferrovias e rodovias”, afirmou, nesta quarta-feira, 12, em visita a Anápolis. Ela é autora da emenda que garante o direito de passagem na Ferrovia Norte-Sul (FNS), que está em fase de concessão. “A Ferrovia Norte-Sul é vital para o desenvolvimento de Anápolis e do estado de Goiás”, afirmou ela, que acompanha a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que vai ligar à Fiol a FNS, e a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico).

“Eu trabalho muito essa questão dos modais porque temos uma agricultura desenvolvida e os olhos do mundo estão voltados para cá. A nossa agricultura e pecuária seguraram o Brasil e precisamos garantir o escoamento de nossa produção, exportando de maneira mais barata e competitiva”, disse a senadora, que teve ao seu lado o vereador Jackson Charles (PSB), presidente do partido em Anápolis.

Lúcia Vânia atuou também para retomar o serviço de contêineres no Porto Seco, que havia sido suspenso pela concessionária da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e seu trabalho foi reconhecido. Em visita ao Porto Seco, a senadora foi homenageada com a exibição de um vídeo que compilou todas as reportagens publicadas na imprensa sobre seu esforço para garantir a retomada do transporte de contêineres na ferrovia. “A senadora se mostrou sensível à necessidade da retomada do serviço de transporte e foi uma das principais forças. Poucas vezes eu vi uma pessoa com tanta vontade para ajudar”, afirmou o diretor de Operações do Porto Seco, Everaldo Fiatkoski.

Na Assembleia de Deus, senadora propõe fortalecer educação básica

Fortalecer a educação básica e universalizar a educação infantil formam as propostas apresentadas pela senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia (PSB-GO) durante encontro com evangélicos da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis Alexandrina. “A educação infantil é o que me motiva a voltar para o Senado”, disse. A manutenção da educação infantil no Fundeb, a ampliação de recursos na educação, a valorização da carreira dos professores e o uso de recursos do pré-sal para a educação foram defendidos pela senadora.

“Já conseguimos colocar na Constituição a universalização da educação infantil. Agora, vamos lutar para que os recursos do pré-sal sejam destinados para a educação fora do teto de gastos”. A senadora disse que vai trabalhar para a manutenção da educação infantil no Fundeb e para a valorização da carreira dos professores, garantindo a uniformidade no pagamento e na formação desses profissionais. “Vamos transformar a carreira do professor em uma carreira de estado. Temos que estimular e valorizar nossos educadores para garantir uma educação de qualidade para nossas crianças”, disse a senadora, que foi aplaudida por educadores presentes.

Lúcia Vânia é presidente da Comissão de Educação do Senado e tem trabalhado intensamente para a educação do país e de Goiás. Em Anápolis, seis creches que estavam com as obras paralisadas foram retomadas graças ao empenho da parlamentar para a garantia de recursos junto ao Ministério da Educação. A senadora também reformulou o Fies; participou da reforma do ensino médio e da implantação da Base Nacional Comum Curricular e tem apoiado os Institutos Federais, garantindo recursos e trabalhando para a ampliação de vagas e novos cursos.

A educação também foi tema de encontro da senadora com o Conselho de Pastores do município. Na reunião liderada pelo pastor Leordino Lopes de Carvalho, Lúcia Vânia falou sobre seu trabalho no Senado. “Pude trabalhar intensamente para o estado de Goiás. Quando o senador conhece as potencialidades e desafios do seu estado, ele vai saber defender os interesses do seu estado”, disse a senadora Lúcia Vânia.