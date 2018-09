Professores manifestam apoio às candidaturas do PT em Goiás

Neste momento, cerca de 150 professores de Anápolis participam de ato em apoio às candidaturas do Partido dos Trabalhadores (PT). A reunião, que ocorre no espaço Kids Festas, no Jundiaí Industrial, conta com as presenças dos candidatos Professora Geli (senadora), Rubens Otoni (deputado federal), Antônio Gomide (deputado estadual) e Kátia Maria (governadora).

Entre os participantes, é unânime a opinião de que os goianos precisam de professores nos cargos legislativos e executivos. “Com Educação de qualidade, teremos saúde melhor, mais segurança, vamos atender a necessidade de geração de emprego e renda. Não teremos bons trabalhadores, se não tivermos pessoas bem formadas e educadas”, disse Vírginia Melo, ex-secretária de Educação do município.

Para a Professora Geli, candidata ao Senado pelo PT, é mais do que urgente a necessidade de eleger homens e mulheres de coragem, que representam a mudança com as bases sólidas do conhecimento e da justiça social. “Não podemos, mais uma vez, votar em quem, estando no poder, nunca pagou o piso salarial aos professores de Goiás; é réu em ação pelo crime de corrupção passiva e, de acordo com a última denúncia, ‘maquiou’ contas, tirando R$ 2,1 bilhões da Educação”.

“O momento político que estamos vivendo exige de nós a capacidade de enxergar a contribuição que podemos dar na construção de um Goiás melhor. Não adianta apresentar quaisquer propostas para as diversas áreas da administração pública e do legislativo sem cuidar dos professores e dos trabalhadores da Educação. São eles que alicerçam o verdadeiro processo de transformação da sociedade”, pontuou Kátia Maria, nome do partido para o Governo do Goiás.