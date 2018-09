“Seguiremos trabalhando, levando nossa mensagem” diz José Eliton

O último levantamento do instituto Serpes trouxe um resultado alentador para a base aliada do governo do Estado, com o governador Zé Eliton (PSDB) crescendo 6,6 pontos porcentuais em relação à pesquisa anterior feita duas semanas antes. Candidato à reeleição, Eliton comentou nesta quinta-feira (13) a pesquisa sobre a sucessão estadual. As intenções de voto em Zé Eliton em Goiânia saltaram de 11,2% para 17,8%.

“Seguiremos trabalhando, levando nossa mensagem de esperança para os goianos”, afirmou Zé Eliton, que encabeça chapa da coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede e Avante), que tem o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e a senadora Lúcia Vânia (PSB) como candidatos ao Senado.

Para o presidente do Diretório municipal do PSDB de Goiânia, Eurípedes Jerônimo da Silva, o resultado é bom, demonstra crescimento, mas é preciso arregaçar ainda mais as mangas da camisa e gastar a sola do sapato para que essa elevação nas intenções de voto para Zé Eliton se consolide e vire tendência. Ele diz que com a campanha entrando em campo, a militância atuando forte e a população conhecendo o que os governos do PSDB fez e faz e as propostas do candidato Zé Eliton a tendência é melhorar esses números.

Segundo Jerônimo, mesmo as pesquisar refletindo um determinado momento, esse momento é bom para a base aliada e a candidatura de Zé Eliton. Por isso, nas oportunidades que tem ressalta à militância a necessidade de se empenhar ainda mais nessa reta final da campanha, para que a candidatura de Zé Eliton se fortaleça e se consolide rumo à vitória.