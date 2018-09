Zé Eliton cresce quase 7 pontos em Goiânia, segundo o Serpes

A última pesquisa Serpes/O Popular para a sucessão estadual, na capital, divulgada no último final de semana, trouxe um resultado alentador para a base aliada do governo do Estado, com o governador e candidato à reeleição Zé Eliton crescendo 6,6 pontos porcentuais em relação à pesquisa anterior feita duas semanas antes. As intenções de voto em Zé Eliton em Goiânia saltaram de 11,2% para 17,8%.

Para o presidente do Diretório municipal do PSDB de Goiânia, Eurípedes Jerônimo da Silva, o resultado é bom, demonstra crescimento, mas é preciso arregaçar ainda mais as mangas da camisa e gastar a sola do sapato para que essa elevação nas intenções de voto para Zé Eliton se consolide e vire tendência. Ele diz que com a campanha entrando em campo, a militância atuando forte e a população conhecendo o que os governos do PSDB fez e faz e as propostas do candidato Zé Eliton a tendência é melhorar esses números.

Segundo Jerônimo, mesmo as pesquisar refletindo um determinado momento, esse momento é bom para a base aliada e a candidatura de Zé Eliton. Por isso, nas oportunidades que tem ressalta à militância a necessidade de se empenhar ainda mais nessa reta final da campanha, para que a candidatura de Zé Eliton se fortaleça e se consolide rumo à vitória.