Corpo a corpo: Demóstenes gasta a sola do sapato em Goiânia e Aparecida

O procurador de Justiça e candidato a deputado federal Demóstenes Torres começou a semana realizando uma série de caminhadas na região metropolitana de Goiânia.

Bem disposto, ele está percorrendo bairros da capital e de Aparecida de Goiânia, com pausas estratégicas para reuniões com segmentos, como a que a fez com integrantes da Polícia Legislativa da Assembleia, e também com moradores de cidades vizinhas a Goiânia, como Bela Vista de Goiás.

Enquanto conversa com a população durante as caminhadas, Demóstenes explica propostas que tem sido veiculadas em seus programas de televisão e nas redes sociais, especialmente na área da Segurança Pública.

“O meu trabalho sempre foi voltado para a elaboração de boas leis, que resolvam problemas da população, das pessoas que mais precisa de apoio e atenção”, assinala.

“Apresentei um projeto que vai criar a prisão perpétua para crimes como o do serial Killer de Goiânia, Tiago. Para estupradores, pedófilos, grandes traficantes. Para tornar as nossas ruas mais tranquilas para o cidadão de bem”, disse Demóstenes.

A costureira Maria das Graças, de 56 anos, afirma que apoia a iniciativa de Demóstenes. “É preciso dar mais tranquilidade pra gente que está trabalhando, levando a vida. Ninguém aguenta mais a insegurança”, comentou, completando: “Demóstenes foi um grande secretário de Segurança Pública”.