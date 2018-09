Em programa, Caiado recebe mais homenagens e revela curiosidades sobre sua vida

Em um programa carregado de emoção, o senador Ronaldo Caiado recebeu mais homenagens no “Caiado ao Vivo” especial de aniversário transmitido na noite dessa terça-feira (25/09). Nesse programa, o goiano, que completou 69 anos de idade, agradeceu as mensagens de amigos, familiares e do povo goiano. Ele respondeu curiosidades de seus seguidores sobre sua vida pessoal, momento em que revelou: seu programa favorito quando está de folga é estar com a família e no meio de seus mais de 40 cachorros; sua paixão por cachorros vem desde a infância e sua escolha pela vida pública está relacionada aos resultados em benefício de milhões de pessoas.

O candidato ao governo do estado assistiu a um vídeo sobre sua trajetória de vida desde a infância passando por sua formação e carreira médica até a caminhada na política que começou com a candidatura à presidência da República (1989) e continuou com as eleições para deputado federal, senador e agora a campanha ao governo de Goiás. Em outro vídeo, Caiado recebeu o carinho dos filhos, Ronaldo Filho, Anna Vitória, Maria e Marcela, da esposa Gracinha e dos irmãos Roberto, Rondon, Lília, Layla e Liliane. A transmissão foi finalizada com a presença surpresa de Dona Gracinha e dos filhos, além do Balú, o golden retriever da família.

“Mais um aniversário, mais experiência, realmente um dia especial. É um momento muito feliz, os amigos, família, as felicitações que recebemos, dos nossos seguidores, cada mensagem que nos motiva”, agradeceu Caiado que falou da sua felicidade de receber os parabéns no meio da caminhada que realizou nessa terça-feira com integrantes da coligação A Mudança é Agora na capital Goiânia.

“A gente precisa dessa energia para a gente pode chagar lá e consertar Goiás e fazer Goiás voltar aos goianos. Até às 17 horas do 17 horas do dia 7 de outubro vamos acreditando nessa luta”, disse.

Ronaldo Caiado se emocionou ao ver um resumo de sua trajetória de vida, com 43 anos na medicina e mais de 30 anos na política. “Sabe que a minha alegria é poder dividir isso com meus amigos, meus filhos, todos deles ao nosso lado, Gracinha, meus irmãos, minhas irmãs, minha família. É algo que a gente cultiva muito e essa criação que nós tivemos com goiano que têm orgulho da nossa terra. Esse vídeo me emocionou”, revelou o senador anapolino.

Curiosidades

Em outro momento da transmissão, Caiado contou alguns detalhes da vida pessoal a partir de perguntas e enviadas pelos seus seguidores nas redes sociais.

Duda Costa, por exemplo, quis saber o que o governadoriável mais gosta de fazer em seu momento de folga. “É juntar minha família, ir pra fazendo e ficar misturado com meus cachorros, me sinto em casa. Gosto da montaria. Sou apaixonado por uma mula bem arrumada. É um lugar que me sinto muito à vontade, com aquela energia positiva. Adoro ficar no campo”, contou.

Juliana Machado perguntou quando veio a paixão por cachorros.

“Desde criança. Eu tinha um cachorro, Jipe, um fox paulistinha, Por que Jipe? Porque era um cachorro que tinha uma agilidade nome, subia até num em pé de goiaba e pulava para cima do telhado da casa. Depois tinha o Leão, um cachorro mais vira-lata, convivia dentro de casa e era àquela coisa mais aconchegante. Sempre tivemos a convivência com cachorro, aquele hábito de chegar em casa, vem pula na gente e descarrega cada aquela hora tensa. Você fica tranquilo ali. Eu chego em casa, o Balú já vê eu chegando no elevador e já vem porta. O Balú e Nikki. Quando entro em casa eles já vem para cima de mim”, relatou ao falar sobre os dois cachorros que vivem com o senador em sua casa, em Goiânia. Já na fazenda, Caiado cria mais 41 cães.

Já o João Antônio pediu para Caiado divulgar os motivos que o levaram um médico com uma carreira bem-sucedida a entrar na vida pública.

“Tenho que confessar que a decisão foi minha. Como médico e como cirurgião que sou você sabe que fazemos um trabalho artesanal, um trabalho de operar caso a caso. É uma profissão que modéstia à parte considero àquela que tem um sabor especial, de cuidar das pessoas, de salvar vidas. Ao mesmo tempo você vê que a gente precisa também estar nas decisões nacionais. É importante que Goiás tenha referência na política. Goiás não pode nunca ser um estado acessório que outros estados maiores se sentem no direito de legislar sobre aquilo que é importante para nós. É esse sentimento que sempre tive, de ter muito orgulho se ser goiano. Acho que nós temos que mostrar o preparo intelectual, a nossa capacidade de discutir os assuntos, fazer com que as decisões nacionais passem por Goiás.

O candidato ao governo enumerou alguns dos resultado produzidos ao longo de sua caminhada na política em benefício do povo brasileiro e do povo goiano.

“Isto faz com que você tenha resultados. Resultado para poder fazer como nós fizemos anistiar pequenos produtores rurais, enfrentar os banqueiros, poder anistiar os pequeno e micro empresários no momento em que a inflação era mais de 2000% ao ano. Buscar um apoio na área da saúde, como os royalties do petróleo, 25% para destinação da saúde e 75% para educação. Então são ações que você que produz resultados para o país todo. Para Goiás, nós lutamos como nunca pra manter os incentivos ficais e preservar 400 mil empregos no estado de Goiás. Lutar pela nossa ferrovia Norte e Sul. Então veja, numa decisão que você consegue aprova-la e que ao mesmo tempo ela é sancionada você atende milhões e milhões de pessoas E ao Mesmo tempo também podendo continuar o trabalho que sempre foi minha vida, é estando na minha fazenda as pessoas chegam lá, consultam comigo. Estando onde estou as pessoas pedem para olhar um exame, então ainda continua na minha vida médica. Mas, na política todos que têm uma vocação, que tem viés político devem ter a coragem de enfrentar”, expressou

Ainda ao responder João Antônio, o senador exaltou o orgulho de estar na vida pública e poder trabalhar pelo goianos. “Graças a Deus como médico que sou há 43 anos como também como político posso andar ao lado da família e todas as pessoas sabem, mesmo sendo oposição, me respeitam pela minha coerência de vida, por jamais ter desonrado um voto do goiano que é algo que me dá um orgulho enorme”, manifestou.