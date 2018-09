Em Trindade, Lúcia Vânia fala em retomar o Peti

Capital da Fé, Trindade reuniu nesta terça-feira, 25, grande multidão para receber a coligação Goiás Avança Mais na chamada Noite da Virada da Onda Azul. A senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia (PSB) falou de seu trabalho no Senado e na Câmara para aprovar projetos de lei e também para a criação de programas sociais. “Fui a criadora do Peti, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e peço a oportunidade para, no Senado, retomar esse programa à sua forma original. Para ser novamente o Peti que retirou 2 milhões de crianças das pedreiras, das carvoarias, dos campos de sisal. As crianças que machucavam os dedinhos desfiando sisal pararam de trabalhar e puderam ir para a escola”, disse Lúcia Vânia, sob aplausos da população que, ao final do evento, se aglomerou na saída do palco para demostrar o carinho e a gratidão à Senadora do Social e fazer fotos e vídeos com ela.

A grande reunião foi organizada pelo prefeito de Trindade, Jânio Darrot (PSDB). Participaram o governador e candidato à reeleição Zé Eliton (PSDB), a ex-primeira-dama Valéria Perillo, que representou o ex-governador e companheiro de Lúcia Vânia na disputa ao Senado, Marconi Perillo (PSDB), além de vereadores da cidade e prefeitos de outros municípios da região. A primeira-dama do município, Dairdes Darrot, recepcionou a todos e subiu no palanque com as lideranças políticas e religiosas.

A senadora Lúcia Vânia ressaltou a importância de Trindade para o turismo religioso goiano. “Essa Trindade que guarda sob seu solo o símbolo da fé, essa cidade abençoada pelo Divino Pai Eterno. Ela que tem e guarda aqui o símbolo da fé e da esperança do povo goiano e do povo brasileiro”.

A senadora falou também das realizações do prefeito Jânio Darrot em Trindade. “Esse prefeito que simboliza o que o Brasil deseja, que pode dizer ao povo que é possível, sim, fazer política com honestidade, com responsabilidade”.

Ela destacou que, nesse momento político, vale a pena escolher políticos sérios e de responsabilidade. “É preciso que a gente mire nos exemplos e no que está correto. Num momento desses, é preciso enxergar quem tem compromisso com o poder público”, observou.

“Por isso, minha querida Trindade, olhe para esse jovem competente e trabalhador, que caminha por cada canto desse estado, que conhece os desafios e tudo que se pode fazer para que Goiás possa dar mais um salto para o futuro. Peço o voto para o governador Zé Eliton, para que ele continue com o trabalho que está dando certo e é o melhor para Goiás e os goianos”, disse a senadora.

Referência também no trabalho em favor das mulheres, Lúcia Vânia falou em Trindade da importância da participação das mulheres na política, tanto ao se candidatarem, quanto ao poder que elas têm de decidir com o voto os rumos do país. Ela pediu a todas as mulheres que votem, ao dizer que as pesquisas mostram que a maioria de indecisos é composta por mulheres.

“As mulheres estão mais indecisas porque são mais observadoras. Elas olham quem pode entregar uma escola de melhor qualidade para seu filho, uma melhor qualidade de vida para sua família”, disse.

“Eu preciso dos votos dos homens também, mas quero me dirigir agora às mulheres. Somos 7,5 milhões de mulheres a mais do que homens nesse país e somos nós que vamos decidir o destino do Brasil e as eleições em Goiás. E as mulheres goianas estão com você, Zé Eliton”, observou ela, ao se dirigir ao governador e candidato à reeleição.

“Convoco as mulheres para fazermos, juntas, a virada da Onda Azul. Vamos mostrar a Goiás nossa força e o poder que temos. E vamos escolher o melhor para Goiás, que é Zé Eliton”, ressaltou a senadora.

O prefeito Jânio Darrot agradeceu à senadora por tudo que ela fez por Goiás e por toda a ajuda dada a Trindade ao longo de sua trajetória. “Quero pedir o voto para essa senadora que tem a porta do seu gabinete sempre aberta para Trindade. Com ela no Senado, sempre tivemos emendas para fazer asfalto. Foi ela quem conseguiu nos ministérios em Brasília mais de R$ 4 milhões para fazermos a maternidade. Ela e Marconi estarão em Brasília ajudando Trindade”.

Valéria Perillo falou em nome de Marconi e ressaltou o trabalho dos candidatos da chapa por Trindade. Ela citou a construção do Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) e a importância da obra para regionalizar a saúde. “Marconi construiu o Hutrin e Zé Eliton é quem vai continuar com o padrão de excelência do atendimento. E a senadora Lúcia Vânia vai continuar conseguindo recursos para o hospital e para Trindade, junto com Marconi no Senado “

“Obrigado pela presença, senadora Lúcia Vânia, essa grande realizadora que trabalha para trazer tantos recursos para Goiás “, disse o deputado e líder do Governo na Assembleia, Francisco Oliveira (PSDB), candidato à reeleição.

Ele alertou para a importância do senador para seu estado e da necessidade de haver equilíbrio no trabalho em defesa do estado, já que eles é que o representam junto ao governo federal. “Vamos fazer essa dobradinha composta por quem já fez, faz e vai fazer ainda mais por Goiás. Vamos votar em Marconi e Lúcia, e não em quem só sabe esbravejar e criar confusão com todos”, disse Francisco Oliveira.

“Quero pedir o voto para a senadora Lúcia Vânia, a senadora de trabalho, que sempre apoiou Goiás e tem história”, disse o deputado federal e candidato à reeleição Jean Carlo (PSDB), ao pedir votos para a senadora Lúcia Vânia.