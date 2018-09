Governo tem que estimular o desenvolvimento dos pequenos municípios, defende Daniel

O candidato a governador pela Coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB, PP, PRB e PHS), Daniel Vilela (MDB) afirmou nesta terça-feira (25) que a maioria dos municípios goianos vive momento de estagnação e que falta um projeto de desenvolvimento e geração de empregos para o Estado. “O governo concerta esforços nas grandes cidades e esquece das menores. O Estado tem condições de induzir o crescimento em algumas regiões, mas tem sido omisso com a ampla maioria dos municípios”, afirmou Daniel após concluir carreata em Anhanguera, menor município goiano, com 1.137 habitantes.

Daniel propõe, por meio do Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico, uma política pública que realmente potencialize a vocação econômica dos municípios, com programas de qualificação e de atração de novos investimentos. Para algumas regiões mais sensíveis, como é o caso do Entorno do Distrito Federal, o emedebista propõe políticas incisivas de incentivos fiscais, visando a industrialização.

“Com uma política de austeridade fiscal, vamos retomar a capacidade de investimento com recursos próprios e isto também vai ajudar a movimentar a economia no interior do Estado”, afirmou Daniel. O candidato disse que o atual governo trabalha só dentro da lógica eleitoral e se omite de ajudar os municípios que rendem menos votos ou que são administrados pela oposição.

O prefeito de Anhanguera, Chico da Silva, elogiou a atuação de Daniel como parlamentar lembrando que, além do bom desempenho como legislador, que lhe rendeu a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o candidato também destinou muitos recursos para os municípios. “A gente anda por Goiás e vê muita obra que é fruto do Daniel. Temos aqui o nosso ginásio de esportes, que está quase pronto, aqui perto, em Catalão, tem a urbanização do córrego Pirapitinga e a universidade federal (UFCat). Então é um trabalho que chega nos municípios, não é conversa”, afirmou o prefeito.

“Respeitamos quem usa seu tempo de campanha para vir à nossa pequena Anhanguera. Não temos muitos votos, mas temos trabalho de sobra”, afirmou o vice-prefeito Marcelo Paiva.

Daniel percorreu nesta terça-feira seis cidades da região Sudeste. Além de Anhanguera, a comitiva passou também por Cumari, Goiandira, Nova Aurora, Divinópolis, Três Ranchos e Ouvidor. Acompanharam a comitiva lideranças da região, como os prefeitos Onofrinho Galdino (Ouvidor), Vilmar Dias Carneiro (Nova Aurora), o candidato a deputado estadual Thiago Simões (MDB), o candidato ao Senado Agenor Mariano (MDB), vereadores e membros de partidos aliados.