Saúde convoca 100 educadores sociais aprovados em processo seletivo

A partir desta quarta-feira, 26, 100 educadores sociais aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) devem apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas no ato da inscrição, conforme termos do item 14 e 3ª retificação do Edital nº 001/2017. A relação está disponível na aba ‘Concursos’ do site http://www.goiania.go.gov.br/.

Os selecionados atuarão na rede de saúde mental do município, como, por exemplo, nas Unidades de Acolhimento Transitório Infanto-Juvenil (UATIs) e nos Centros de Apoio Psicossocial (Caps). A gerente de Saúde Mental da SMS, Kellem Oliveira, alerta que os aprovados devem ficar atentos aos prazos. ‘Conforme o edital, se a pessoa não comparecer em três dias estará automaticamente desclassificada’, orienta a gestora.

Para comprovar todas as informações, a entrega da documentação deverá ser feita nos dias 26, 27 e 28, ou seja, na quarta, quinta e sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no térreo do bloco ‘C’ da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), localizada no Paço Municipal, que está situado na Avenida do Cerrado, nº 999, no Parque Lozandes. Após conferência da autenticidade dos documentos, o profissional estará apto a iniciar suas atividades.

Confira aqui a lista de convocados.