Shopping Cerrado ganha espaço para prática de airsoft

Até o mês de dezembro, o Shopping Cerrado terá uma área para a prática esportiva do airsoft, jogo que simula operações policiais ou militares com armas de pressão que atiram projéteis plásticos não letais. Localizada no piso 1, em frente à TNG, a loja Elite Airsoft trabalha com quatro modalidades: alvo de papel, alvo eletrônico, dual player e progressão tática.

Na categoria “alvo de papel”, o jogador pendura o papel com o desenho de um alvo no transportador e define a distância, que pode chegar a até nove metros. É possível acompanhar o local dos disparos pelos furos para melhorar a pontaria, se necessário, e ainda levar o alvo para casa, ao final do jogo.

No “alvo eletrônico”, são dispostas caixas de luzes vermelhas, que ficam verdes quando o participante dispara o projétil no local correto. O cronômetro trava quando a última caixa é acertada. O propósito é deixar todas as caixas verdes, no menor tempo.

Já o “dual player” é um jogo em dupla, onde cada pessoa tem seu alvo para acertar, enquanto a “progressão tática” simula um treinamento tático militar, onde um único atirador, com o acompanhamento do instrutor, só consegue avançar no circuito após atirar nos respectivos alvos. O objetivo é concluir o percurso no menor tempo.

Nas modalidades “alvo eletrônico” e “progressão tática”, a Elite Airsoft apresenta um ranking com os melhores atiradores do mês. Os cinco primeiros colocados recebem vouchers para serem utilizados na própria loja, enquanto o melhor atirador de cada uma dessas modalidades ganha uma arma de airsoft.

O valor é de R$ 30 para uma arma com 100 projéteis plásticos não letais, que pode ser utilizada por até duas pessoas, e 100 tiros extras podem ser adquiridos por R$ 15. Somente a modalidade dual player tem um valor diferente, que é de R$ 25 por pessoa. Além de óculos de proteção, os participantes também recebem orientações de instrutores.

A loja Elite Airsoft funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 22 horas, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 12 às 20 horas. No local, o público também encontra artigos de airsoft para venda. A atração é voltada para maiores de 18 anos, mas menores de idades podem participar, desde que estejam acompanhados por um responsável.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

O grupo do Shopping Cerrado

O Shopping Cerrado faz parte da CCP (Cyrela Commercial Properties S.A.), que é uma das principais empresas de desenvolvimento, aquisição, locação, venda e administração de imóveis comerciais do Brasil. Atualmente, tem em seu portfólio de shoppings oito empreendimentos no país, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás.

Somados, abrigam mais de 1,5 mil varejistas em ABL (Área Bruta Locável) total superior a 289 mil m², dados que colocam a CCP entre as maiores administradoras de shoppings do Brasil.

Desenvolvidos dentro dos mais avançados padrões construtivos, esses empreendimentos se destacam pela arquitetura moderna e funcional, localização privilegiada, potencial de retorno e permanentes práticas de sustentabilidade relacionadas à segurança, saúde e meio ambiente.