Zé Eliton participa de reunião com a população de Trindade

O governador Zé Eliton (PSDB), candidato à reeleição, e os candidatos da Coligação Goiás Avança Mais Avança para o Senado foram recebidos por uma multidão de eleitores na noite desta terça-feira (25/9) em Trindade em grande reunião de apresentação de propostas. O encontro mais uma vez mostrou a força da onda azul da virada, que vai levar a coligação ao segundo turno no dia 7 e à vitória em 28 de outubro.

“Ao olhar nos olhos das pessoas eu não tenho dúvida de que a onda azul chegou para a virada em Goiás”, ressaltou o governador. “Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com os goianos: pelo emprego, pelo social, avançando sempre”, disse Zé Eliton, sob aplausos. “O Zé é humano, humilde e pensa nas pessoas; tanto é que pelas mãos dele, com a Bolsa Universitária, eu concluí o curso de Pedagogia que eu estava prestes a trancar”, ressaltou a jovem Virgínia de Souza.

A cidade que se tornou referência no Centro-Oeste Brasileiro recebe, cada vez mais, devotos do Divino Pai Eterno que encontram a GO-060 duplicada, iluminada, com a via sacra irretocável e a Barraca da OVG, ponto de parada obrigatória para o lanche e o descanso. “O desenvolvimento chegou aqui e vai continuar com Zé Eliton”, frisou a ex-primeira-dama Valéria Perillo.

Ao falar aos jovens presentes, Zé Eliton assinalou que sua “obsessão é gerar empregos”, e que, “mesmo sendo o primeiro em educação, nós queremos ser os melhores, é por isso que estou propondo o curso de mestrado para todos os professores, o Bolsa Permanência para que o jovem permaneça em sala de aula e não pare de estudar para trabalhar. “Queremos avançar também com a UEG em Rede, com curso superior para quem quiser estudar”.

O candidato à reeleição criticou “gente que só sobe no palanque para criticar, mas nunca trouxe nada para Goiás durante seus 30 anos no Congresso Nacional”. Nós precisamos de senadores que ajudam e não atrapalham, Lúcia Vânia e Marconi.

“Juntos, eu e o governador Zé Eliton temos feito muito por Trindade. A cidade está bonita, com avenidas amplas, arborizadas, com lâmpadas de LED, quase 100% asfaltada, com o Eixo-Anhanguera ligando Trindade a Senador Canedo”, enumerou o prefeito Jânio Darrot. O prefeito informou que “hoje mesmo o governador depositou R$ 1 milhão na conta da prefeitura para obras de recapeamento”.

O prefeito de Hidrolândia e presidente da AGM, Paulo Sérgio, a voz dos prefeitos, testemunhou que “a festa aqui em Trindade está maravilhosa, nós estamos vivendo o clima da virada. Eu não tenho dúvida de que o Zé Eliton é o melhor para Goiás e estará no 2° turno”. O deputado Francisco Oliveira, animado com o público, conclamou os goianos para trabalharem juntos, “com ânimo e alegria porque o Zé Eliton vai para o 2° turno e vai chegar à frente”.

Carla Rodrigues sente-se segura porque “Zé Eliton governa com foco na juventude”. Clécio Lopes, também de Trindade, disse que toda sua família e amigos vão votar em Zé Eliton “porque ele é gente da gente, eu vejo isso nos olhos dele, o contrário de outros candidatos que passam insegurança pra gente”.

Obras do Governo de Goiás em Trindade

Os governos de Zé Eliton marcaram a história de Trindade ao assumir o Hutrin, com investimentos de mais de R$ 20 milhões por ano. “Eu não quero saber de ninguém na fila espera por atendimento hospitalar ou cirúrgico”, pontuou o governador.

“O Hutrin é importante para as pessoas que mais precisam, no momento de dor, ter o alento de um atendimento digno, sem ter que recorrer à capital, com tratamento adequado e remédio de graça, na hora certa”, comentou a senadora Lúcia Vânia.

O Renda Cidadã já atende 2,6 mil pessoas em Trindade, o Bolsa Futuro quase 2 mil alunos, o governo construiu uma Nova Estação de Tratamento de Água e reformou todos os colégios estaduais, entregou 600 apartamentos, a pavimentação da rodovia 469 (Trindade/Abadia/Goianira) e o asfalto urbano com recursos do Goiás na Frente (R$ 5 milhões).