Daniel intensifica agenda na reta final da campanha

O candidato ao governo pela Coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB, PP, PRB e PHS), Daniel Vilela (MDB) disse nesta quarta-feira (26) que a reta final de campanha tem nas agendas corpo a corpo para intensificar o conhecimento da população neste momento em que os eleitores voltam a atenção para o pleito. “É na reta final que acontece a decisão de voto e por isso estamos com agendas diárias de rua para levar nosso nome e nossas propostas para os goianos, que nunca tiveram medo de ousar e apostar no novo”, afirmou Daniel Vilela após caminhada em Campos Belos.

O emedebista realizou ainda carreatas em Planaltina de Goiás, Formosa, ambas no Entorno do Distrito Federal, e em Posse, cidade do Nordeste goiano, a exemplo de Campos Belos. Daniel esteve acompanhado pelo deputado federal e candidato a suplente de senador Pedro Chaves (MDB) em todas as cidades. O deputado federal e candidato a reeleição Sandes Jr. (PP) se juntou à comitiva durante as atividades de campanha em Formosa, que incluíram ainda entrevistas a duas rádios locais.

Daniel disse, nas entrevistas, que vai instituir um comando de policiamento específico para a região do Entorno do Distrito Federal, “com todas as especialidades da força policial, para garantir segurança à população do Entorno”. O governadoriável também citou iniciativas para a área de saúde, como as parcerias com clínicas populares para que a população faça exames perto de casa e com o custo pago pelo governo.

Em Campos Belos, Daniel andou pelas ruas da cidade cumprimentado trabalhadores do comércio e a população que passava pelo local. A cada cumprimento, o pedido de apoio e voto para o 15 no dia 7 de outubro. “Estamos pedindo o voto de confiança da população e levando nossas propostas, mostrando que temos ideias inovadoras e realizáveis para melhorar a vida dos goianos.”

A comitiva seguiu para Posse, onde realizou grande carreata durante a tarde, recebendo ótima recepção dos moradores. “Esse carinho da população de Posse mostra que Goiás quer mudança para melhorar, e nós representamos isso. É a primeira vez que disputamos o governo porque sentimos a necessidade de um olhar mais voltado para a população do Estado.”

Agenda intensa

Desde o último domingo, quando se iniciou o período que marca a reta final da campanha, Daniel já visitou 12 municipios: Taquaral, Aparecida de Goiânia, Anhangüera, Cumari, Nova Aurora, Goianira, Davinópolis, Três Ranchos, Ouvidor, Planaltina de Goiás, Formosa, Campos Belos e Posse. De quinta até sábado ele visita mais nove cidades, sendo Montividiu, Iporá, Amorinópolis, Jataí e Quirinopolis amanhã.