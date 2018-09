Dr. Zacharias Calil buscará recursos para Associação dos Surdos de Goiânia

O candidato a deputado federal Dr. Zacharias Calil (DEM) participou de comemoração do Dia Nacional dos Surdos, realizada na Associação dos Surdos de Goiânia. No local, o cirurgião pediátrico ficou encantado com o trabalho que a entidade realiza desde 1975. “Fiquei impressionado com o que eu vi aqui. As pessoas alegres, uma energia muito positiva, todos interagindo, uma grande festa”, afirmou Dr. Zacharias. A festa foi realizada nesta quarta-feira (26), na sede da entidade, localizada em Osvaldo Rosa, Goiânia.

Durante a comemoração, o candidato foi aplaudido pelos surdos e pelos ouvintes, que agradeceram a presença do Dr. Zacharias e ressaltaram a importância do médico para Goiás, no campo da separação de gêmeos conjugados, também conhecidos como gêmeos siameses. Ao sair do evento, o Dr. Zacharias Calil reforçou que a Saúde será sua prioridade na Câmara dos Deputados, mas que, após conhecer de perto as necessidades e as dificuldades enfrentadas diariamente, o candidato terá um olhar especial para os surdos.

“Isso me trouxe uma coisa muito importante, que a gente ainda não tinha percebido, que nós podemos melhorar mais ainda. Ou seja, conseguindo emendas parlamentares para que eles tenham uma estrutura de melhor qualidade, para que eles tenham um futuro melhor, para que possa ter uma qualidade de vida muito melhor do que eles têm hoje. Então, essa é uma das nossas propostas para a Câmara Federal”, destacou.