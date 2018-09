Método terapêutico usa Física Quântica para autocontrole mental, físico e emocional

O terapeuta bioquântico e idealizador da Homeostase Quântica da Essência, Sérgio Ceccato Filho, ministrará em Goiânia o curso livre básico sobre Homeostase Quântica Informacional (HQI), neste sábado e domingo (29 e 30). Essa é uma metodologia terapêutica que permite que o indivíduo, por meio de sua consciência, acesse e elimine traumas que atingem a estabilidade do seu corpo, da sua mente e das suas emoções, os três elementos essenciais para o ser humano.

Com a HQI, a pessoa pode saber como adquirir saúde emocional, mental e física por meio do autocontrole, que é entendido como uma capacidade natural do ser humano e que depende de entendimento para ser acessado. De acordo com essa terapia, o processo de compreensão se dá por meio da abordagem do estudo quântico dos três elementos da essência humana, da conscientização e da interação entre tais elementos.

É a metodologia da HQI, baseada em fundamentos teóricos e científicos, que possibilita a manutenção da harmonia entre eles. Ao fazer uso dessa terapia, o indivíduo pode obter diversos benefícios por meio de mecanismos que a Homeostase Quântica Informacional proporciona. Com ela, o paciente pode:

controlar a mente, as emoções e o corpo

desenvolver um estilo de vida mais independente e saudável

saber como funciona o processo para adquirir autocontrole com saúde emocional, mental e física

manter a ressonância interna positiva

aprender a escolher entre possibilidades para solucionar problemas de maneira independente

Segundo o terapeuta Ceccato Filho, “se você aprender a acessar e ajustar a sua consciência da forma correta, você começa a conseguir ajustar o seu corpo, a sua mente e a resolver problemas internos”. Para isso, os aspectos da saúde emocional, mental e física, tanto no âmbito pessoal quanto no organizacional, são vistos por meio da ótica da Física Quântica Informacional.

O curso

Promovido pelo Instituto Internacional de Educação em Homeostase Quântica Informacional (IEHQI), o curso sobre Homeostase Quântica Informacional será realizado deste sábado e domingo (29 e 30), das 08 às 18 horas, nos dois dias. O evento acontecerá no Edifício New Business Style, que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, número 2496, no Jardim Goiás, em Goiânia.

O conteúdo será abordado pelo terapeuta Sérgio Ceccato Filho com uma linguagem simples e acessível para todos os participantes, sendo destinado para pessoas que desejam desenvolver o autocontrole para ativar seus potenciais positivos e melhorar a saúde. Além de terapeuta bioquântico, Ceccato Filho é pesquisador de equipamentos da Física Quântica e professor de Terapias Bioquânticas.

As inscrições para o curso estão abertas e podem ser feitas pelos e-mails contato@grupohqi.com.br e contato@institutoquantum.com.br ou pelo telefone (62) 99223-5995. As vagas são limitadas. Cada participante do curso receberá um certificado e também terá direito a um atendimento individual de duas horas com um terapeuta da equipe que realiza o evento.