“No Senado, vou trabalhar por todos os prefeitos de Goiás”, diz Marconi em Caiapônia 

O ex-governador Marconi Perillo, candidato ao Senado Federal, cumpriu agenda hoje na Região Sudoeste de Goiás, em reuniões com lideranças políticas e moradores. No início da tarde, Marconi participou de grande encontro com a população de Caiapônia. Ao lado do prefeito Caio Lima (PP), ele assegurou que, no Senado Federal, se dedicará por oito anos exclusivamente ao serviço público, buscando ajudar a todos os prefeitos goianos, como sempre fez.

“Vou lutar para que os prefeitos tenham espaço nos ministérios, com uma interlocução direta com o governo federal”, disse, ressaltando que o governador Zé Eliton, candidato à reeleição, também continuará priorizando o auxílio aos prefeitos, principalmente por meio do programa Goiás na Frente 2, que implementará em sua próxima gestão. Acompanharam Marconi o deputado federal candidato à reeleição Roberto Balestra, o prefeito de Vianópolis, Issy Quinan, e lideranças locais.

“O Goiás na Frente foi uma forma que encontrei de ajudar os prefeitos a enfrentar a crise. E Zé Eliton, além de concluir o programa que criei, vai fazer o Goiás na Frente 2. Eu e Zé Eliton sempre vamos olhar pelos prefeitos”, enfatizou.

Marconi disse que os adversários podem se dedicar a críticas, mas não conhecerão o que é ter o orgulho de ter se dedicado durante quatro governos para que Goiás se desenvolvesse. “Tenho muito orgulho do trabalho que fizemos. Eles não vão ter o orgulho que tenho que é de ter trabalhado dia e noite, durante quatro gestões como governador, para que Goiás se desenvolvesse”, afirmou Marconi, pedindo votos para Zé e para a senadora Lúcia Vânia, candidata à reeleição.

O prefeito Caio Lima (PP) destacou as parcerias com Marconi e o governador Zé Eliton, fundamentais para que o município se desenvolvesse nos últimos anos. “Obrigado por tudo o que o senhor está fazendo. Caiapônia hoje é um canteiro de obras, graças ao senhor e ao governador Zé Eliton. Nunca vi um programa tão bem elaborado quanto o Goiás na Frente, que permite aos prefeitos decidirem onde vão aplicar os recursos recebidos. Marconi sempre colocou os prefeitos como prioridade, por isso há desenvolvimento em todas as regiões de Goiás”, frisou.