Prefeitura lança Marca Turística de Goiânia no Dia do Turismo

A prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Goiana de Turismo e Eventos (Agetul), lança a Marca Turística de Goiânia nesta quinta-feira, 27. O evento será no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado na região central do Araguaia Shopping e a entrada é franca.

A marca será usada nas redes sociais para divulgação de Goiânia como destino turístico, dos roteiros e atrativos e servirá para identificar a cidade e fortalecer seu potencial turístico. A iniciativa tem o apoio do Araguaia Shopping e do Instituto Federal de Goiás (IFG).

A identidade foi criada e desenvolvida pela equipe de turismo da Agetul com paleta de cores inspirada no céu de Goiânia e busca remeter às diversas características da capital. “Uma cidade dinâmica, cheia de movimento e força. Uma cidade pulsate”, conforme explica o presidente da Agetul, Ronaldo Vieira.

A iniciativa ocorre no dia em que se comemora o Dia Mundial do Turismo. Para Ronaldo, a ação tem como objetivo apresentar o jeito hospitaleiro do goianiense e reforçar o potencial turístico da capital. “Foi desenvolvida em conceitos da capital, como ser o coração do país, hospitaleira, acolhedora e calorosa. É uma metrópole viva, intensa e de imenso potencial para atrair turismo de negócios e lazer”, destaca.

Haverá distribuição de material promocional da cidade e de itens regionais para degustação e show de Gilberto José de Araújo.