Zé Eliton é um governador municipalista e por isso vai ganhar as eleições”, diz prefeito de Uruaçu

A exemplo dos demais prefeitos da base, que compõem a chapa Goiás Avança Mais, o prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro, afirma que esse crescimento, apontado nas últimas pesquisas na reta final de campanha, mostra que o governador e candidato à reeleição pelo PSDB , Zé Eliton, tem serviço prestado em Goiás. “Zé Eliton é um governador municipalista, que se importa de verdade com a população”.

Uruaçu, de acordo com o prefeito, possui um dos cenários mais favoráveis à candidatura de Zé Eliton, em Goiás. “Isso se deve a grande parceria e compromisso que o governador sempre teve com a nossa cidade e também o trabalho árduo que estamos fazendo aqui em seu nome”, disse Valmir ao afirmar que estão sendo realizadas cerca de cinco reuniões por noite no município.

Ao citar e agradecer as diversas obras e benefícios repassados à cidade pelo Governo de Goiás, o prefeito destacou o programa Goiás na Frente, que segundo ele, comprova a atenção especial que Zé Eliton dá aos municípios. “Aqui também, o governo construiu nosso hospital regional, que está apenas aguardando a escola da OS, sem falar na construção da ciclovia do cerrado e na reconstrução da avenida Galdino de Morais, importante via de Uruaçu”, explicou.

Valmir garante que vai continuar trabalhando firme para levar o nome de Zé Eliton a toda à população de Uruaçu. “Para o desenvolvimento continuar, precisamos ter o Zé como governador e Marconi Perillo e Lúcia Vânia no Senado”, finalizou.