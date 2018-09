A força da onda vermelha em Goiás

‘Estar presente nas ruas, olhar dentro dos olhos das pessoas e sentir a emoção de cada um e cada uma’ é o estilo de campanha do Partido dos Trabalhadores, e da candidata ao governo de Goiás, Kátia Maria. Na tarde desta quinta-feira, 27, a candidata fez uma carreata no município de Senador Canedo com a presença de candidatos da coligação Mudança de Verdade.

Os canedenses que participaram da carreata com a presença da Kátia Maria, bradaram ‘Lula é Haddad’ por todo o momento. Foi em Senador Canedo que Kátia Maria cresceu e deu seus primeiros passos como ativista social e sindicalista, ela tem um carinho especial pela cidade e seu povo.

“Conheço a nossa cidade e já tive a oportunidade de ajudar a nossa gente. Foi nos governos petistas que conquistamos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) aqui para o município, e no nosso governo junto com Haddad Presidente vamos criar mais oportunidades e desenvolvimento para os canedenses”, disse.

Durante a atividade, a candidata também falou do seu compromisso com as pequenas e médias empresas e garantiu que seu governo irá garantir investimentos na geração de emprego e renda. “São as pequenas e médias empresas que fazem a movimentação da economia. Então nós vamos investir na geração de trabalho e renda para que nós possamos retomar a capacidade econômica de Goiás e com isso investir mais em Saúde, Educação e Segurança Pública podendo garantir qualidade de vida para o povo”, falou.

Para Kátia Maria é claro que a onda vermelha invadiu o estado de Goiás na reta final do primeiro turno. Nesse sentido ela convida a todos e todas para estarem amanhã, dia 28, na Praça Cívica de Goiânia para uma caminhada com o candidato à presidência do PT, Fernando Haddad.