Banda Muamba faz tributo a Cássia Eller, O Rappa e Titãs

A banda Muamba fará um tributo à cantora Cássia Eller e às bandas O Rappa e Titãs no Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta sexta-feira (28) à noite. A casa abre às 19 horas e está localizada na Rua 115 nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia.

Formada por Guto Borges, nos vocais e no violão, Brunno Prudente, no contrabaixo, e George Augusto, na bateria e nos vocais, a Muamba tem quatro anos de existência e traz composições do rock, reggae e música brasileira.

O público também poderá conferir a exposição “A História Não Contada”, do artista plástico e muralista Wes Gama. Com curadoria de Larissa Pitman, a mostra conta com mais de 30 obras que representam o universo caipira por uma ótica futurista.