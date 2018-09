Caiado garante que mulheres terão participação no governo e acesso a saúde especializada

O candidato democrata ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado, tem reafirmado, em seus compromissos de campanha, que as mulheres terão espaço e poder de decisão em seu eventual governo. Além do protagonismo feminino na gestão, Caiado também se compromete a agir para que as mulheres tenham acesso aos serviços públicos de saúde especializado. “Vamos implantar a Rede Saúde da Mulher, que visa proporcionar atendimentos e tratamentos mais rápidos contra o câncer de mama e o câncer de colo de útero, problemas graves de saúde que a estrutura do Estado atualmente não consegue solucionar”, afirma.

Caiado aponta a demora nos procedimentos que diagnosticam a doença e a lentidão para o início do tratamento como as principais queixas das mulheres que utilizam o serviço público no Estado. “Sou médico e sei o quanto é importante o diagnóstico prematuro do câncer para a eficácia do tratamento. Governar é ter sensibilidade e saber cuidar das pessoas. É garantir cidadania e acesso a uma saúde humanizada e de qualidade”, observa o senador.

A proposta do senador para mudar o quadro grave da saúde no Estado, que atinge principalmente as mulheres, é implantar sete Unidades de Diagnóstico e Prevenção em pontos estratégicos do Estado, começando pela região Nordeste, uma das mais carentes de Goiás.

De acordo com a proposta, cada unidade irá trabalhar de forma integrada a duas Unidades Móveis de Exame. As unidades móveis irão percorrer os municípios do interior para fazer exames de mamografia digital e papanicolau. Nas unidades fixas, as mulheres também terão acesso ao exame de ultrassom de mama e consultas com ginecologista. Essas unidades também vão contar com um completo centro cirúrgico.

“Queremos interiorizar o acesso à saúde pública. Precisamos facilitar a vida das mulheres que moram em municípios mais afastados. Esse modelo de diagnóstico e prevenção já é realidade em outras regiões do Brasil e apresenta resultados animadores, com redução da incidência de câncer nas mulheres”, aponta Caiado.