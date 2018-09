Demóstenes defende escola em tempo integral em visita a Anicuns

O procurador de Justiça e candidato a deputado federal Demóstenes Torres voltou a defender a implantação da escola em tempo integral no Brasil ao visitar a sua cidade natal, Anicuns, nesta quinta-feira (27). Demóstenes também participou de uma caminhada em Trindade e de uma reunião no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

“Eu quero fazer a escola em tempo integral que não me deixaram fazer em Brasília. O modelo é o mesmo de países como os Estados Unidos e Europa. O poder público cuida da criança. Busca o aluno na casa, leva pra escola, serve o café da manhã, leciona. Almoça, descansa, tem brincadeiras, reforço escolar, aprende línguas, aprende música e aprende uma profissão. Aí, no final do dia, o ônibus devolve a criança em casa. Nós vamos retirar as crianças das mãos dos criminosos e colocar nas mãos dos professores”, afirmou.

Demóstenes Torres nasceu no dia 23 de janeiro de 1961, no município de Anicuns. Filho do comerciante e vereador Avelomar Torres e da dona de casa Luzia Xavier Torres, o penúltimo de uma família numerosa, ao todo 12 irmãos. Apenas com três anos de idade muda-se para Goiânia. O pai viu nos estudos a chance para uma mudança de vida para os filhos e decidiu levá-los para o centro político do estado em busca de boas escolas.

“O estudo foi extremamente importante para a minha vida. Foi graças a ele que pude passar em todos os concursos públicos que fiz e seguir no Ministério Público. A educação é o que abre mais portas na vida”, continuou o procurador.

Na reunião do setor Balneário Meia Ponte, Demóstenes falou de suas propostas para a área da segurança pública. O procurador de Justiça defendeu a implantação da prisão perpétua em casos de crimes violentos. “É uma medida dura, mas necessária devido à atual situação da violência no país”, explica. A proposta abrange líderes de facções criminosas, pedófilos, estupradores e homicidas reincidentes.