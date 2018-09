Gracinha e Lincoln Tejota reafirmam compromisso de Caiado com o Norte goiano

O candidato a vice-governador da coligação “A Mudança é Agora”, Lincoln Tejota (PROS), participou, ao lado da esposa do senador Ronaldo Caiado (DEM), Gracinha Caiado, de mais uma #Carreata25. Representando o governadoriável, a dupla visitou oito municípios do Norte goiano, nesta quinta-feira, 27.

Logo cedo, a comitiva, composta ainda por Ana Luiza Fleury e Priscilla Tejota (esposas do senador Wilder e de Lincoln, respectivamente), passou por Uirapuru, onde recebeu o carinho da população, que saia às ruas para cumprimentar o próximo vice-governador e as líderes do movimento #UnidasPorGoiás.

Na cidade, cinco vereadores apoiam a coligação da mudança: Romilton, Jucelio, Brasília, Ronaldo e Haroldo. Todos estiveram presentes e reafirmaram confiança na vitória já no primeiro turno.

“Sou do MDB e decidi estar com Caiado porque voto nele desde quando começou a ser candidato, acredito nele, é homem de palavra e coerência, tem postura, vai mudar esses desmandos de Goiás”, afirmou o vereador Romilton.

A pequena cidade sofre com as promessas não cumpridas do atual grupo que domina Goiás, como o asfalto de Vila Sertaneja a Uirapuru, a reestruturação do posto de saúde para que se torne hospital e um posto policial. Além disso, as casas populares que foram prometidas nunca chegaram.

Representante da região na Assembleia Legislativa, Lincoln Tejota destacou a gratidão que tem para com a cidade e fez questão de apresentar as propostas de Caiado para resgatar o orgulho dos moradores do Norte.

“Agradeço a todos que participam de nossa campanha, de forma espontânea, sem uso da máquina pública. Por outro lado, fico triste de saber que não tenho do nosso lado pessoas que considerava companheiros. Se as obras chegaram em Uirapuru foi porque trabalhei para isso. E, hoje, infelizmente aqueles que comiam do meu prato, que tiveram todo meu apoio, tem a cara de pau de falar que quem trouxe as obras foi um homem que não era nem sequer deputado. Mas a população sabe reconhecer quem tem serviço prestado. Nosso compromisso de campanha é mapear as 50 cidades mais carentes do Estado, e acredito que Uirapuru seja uma delas, para já de imediato começar um trabalho focado nelas”, discursou.

Em sua fala, Dona Gracinha agradeceu o carinho recebido e pediu engajamento nessa fase final de campanha. “Faltam apenas dez dias e estamos confiantes nesse projeto de mudança. Está na mão de cada um de vocês, não vamos dar conta de fazer nada disso sozinhos. Vamos pegar firme, trabalhar muito até o dia 7”, afirmou.

Em Crixás, a comitiva da mudança foi recebida com muita festa. A terra da ex-deputada Betinha Tejota, mãe do candidato a vice, foi palco de uma das maiores carreatas da campanha #Caiado25. Por onde passavam, os representantes da coligação da mudança recebiam o carinho popular, beijos, sinais positivo e declarações de apoio.

Com a agenda corrida, Dona Gracinha e Lincoln Tejota nem sequer esperaram o caminhão chegar e subiram em uma camionete mesmo. Os dois aproveitaram a proximidade com a população e dispensaram o locutor: falaram eles mesmos com os moradores de Campos Verdes. “Muito obrigada pelo carinho, meu povo de Goiás. Nós só temos a agradecer e pedir o apoio de todos vocês para no dia 7 de outubro, eleger Caiado governador”, pediu a esposa do democrata.

Já em Santa Terezinha de Goiás, a festa do 25 foi comandado pelo prefeito Marcos Cabral (Democratas), que recebeu com grande comitiva os representantes da mudança. Dezenas de carros e motos desfilaram pela cidade, levando a bandeira de Ronaldo Caiado — que é líder absoluto em todas as pesquisas já divulgadas.

Gracinha, Lincoln e Ana Luiza reforçaram a necessidade de empenho da militância na reta final da campanha: o objetivo é vencer no primeiro turno e consolidar Wilder e Kajuru como senadores.

Tarde

A comitiva seguiu, então, para a histórica Pilar de Goiás, onde foi recebida pelo prefeito Sávio e por vereadores aliados. Na cidade, segundo Tejota, aconteceu uma união marcante entre dois grupos opostos em prol da candidatura de Caiado.

Os representantes da coligação “A Mudança é Agora” seguiram, então, para Itapaci, sexta cidade do dia. Sem perder a animação, mesmo com um sol escaldante, a população celebrou a passagem da #Carreata25. A mensagem era uma só: vencer a eleição no primeiro turno para devolver Goiás aos goianos.

Já em Hidrolina, Lincoln e Gracinha e a comitiva ouviram do vice-prefeito Eudes Moreira e dos vereadores que, apesar da promessa do governo Marconi-Ze Eliton, a pavimentação de bairros da cidade só foi iniciada, mas ficou inacabada — como mais de 300 obras do grupo que domina Goiás.

Por fim, os representantes da coligação “A Mudança é Agora” chegaram em São Luiz do Norte para, ao lado do prefeito Jacob (MDB), fechar o dia com chave de ouro. Dezenas de carros adesivados com “Caiado 25, Wilder 251 e Kajuru 444” tomaram as ruas da cidade. O carinho da população para com a próxima primeira-dama de Goiás foi, segundo ela, “revigorante”. “Chegaremos a última semana de campanha muito mais forte que começamos. Temos certeza do projeto vitorioso que estamos apresentando a Goiás”, disse.

Enquanto parte da coligação fez o Norte e o Vale do São Patrício, Ronaldo Caiado e Wilder percorreram o Sudeste, com um grande comício em Catalão.