Lúcia Vânia faz compromisso de continuar luta pela duplicação da BR-153

Em agenda no Norte do estado, nesta quinta-feira, 27, a senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia (PSB) se comprometeu com empresários, políticos e líderes dos municípios da região a continuar sua luta no Senado e nos ministérios pela duplicação da BR-153 e pelo leilão da Ferrovia Norte-Sul. Tanto a duplicação da primeira quanto o leilão da segunda estão encaminhados e a senadora participa ativamente dos dois processos por, segundo ela, “entender a importância para o desenvolvimento social e econômico da região, de Goiás e de todo o Norte do país”. “Com a Ferrovia Norte-Sul a gente vai ver essa região crescer assustadoramente”, afirmou Lúcia Vânia.

A senadora cumpriu extensa agenda em Porangatu. No início da tarde ela foi recebida pelo prefeito do município, Pedro Fernandes (PSDB), e o deputado estadual Júlio da Retífica (PSDB) para reunião na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Porangatu (Aciap), que contou com a presença de lideranças de vários seguimentos da região Norte, como sindicatos rurais, Cooperativa Coopernorte, representantes dos assentamentos, comerciários, prefeitos, vereadores e população. “Foi aqui no Norte goiano que comecei minha carreira e procurei representar a região da melhor forma possível”, disse Lúcia Vânia. “Muitos investimentos aqui na cidade têm o seu DNA”, disse o prefeito à senadora.

“Nós queremos que a senhora retorne para o Senado Federal porque tenho certeza de que o Norte do estado será bem representado”, disse Pedro Fernandes, ao citar benefícios destinados pela senadora Lúcia Vânia a Porangatu.

“A gente tem uma gratidão muito grande pela senhora pelo jeito como nós somos tratados”, disse o prefeito de Mutunópolis, Júnior do Jonas (PSD), ao comentar que “a gente precisa de gente honesta na política”, sobre a senadora Lúcia Vânia. “Eu, como prefeito, preciso que a senhora continue no Senado”, completou, em Porangatu, onde acompanhou a visita da senadora.

Prefeito de Trombas, que também participou da agenda em Porangatu, Agostinho Nóbrega (PSDB) enumerou os benefícios que a senadora levou para o Norte e para seu município. “Hoje, Trombas te agradece muito”.

Depois do evento na Aciap, a senadora Lúcia Vânia participou de carreata e grande reunião na cidade, com a presença dos candidatos da coligação Goiás Avança Mais e apoiadores da região.