Prefeito de Montividiu declara apoio a Daniel

O prefeito de Montividiu, Dr. Ademir (PR), declarou nesta quinta-feira (27) apoio à candidatura de Daniel Vilela (MDB) ao governo de Goiás. Ele recebeu o emedebista e seu vice, Heuler Cruvinel (PP), no município para uma carreata, onde anunciou publicamente seu apoio. “Vamos apoiar essa chapa vitoriosa porque sabemos que Daniel e Heuler têm capacidade de fazer um bom trabalho pelo Estado”, afirmou Dr. Ademir. O prefeito elogiou o empenho de Heuler para destinar recursos para o município.

“Como vice governador ao lado de Daniel, tenho certeza que Heuler terá condições de fazer muito mais por Montividiu e por Goiás. São dois jovens muito trabalhadores e preparados”, afirmou Ademir. O prefeito pediu ajuda aos dois candidatos para construir hospital municipal. Dr. Ademir, cujo partido apoia a candidatura de José Eliton, afirmou que o atual governo tem deixado a desejar no atendimento aos municípios.

Em Jataí, sua cidade natal, o governadoriável fez caminhada na região central da cidade ao lado dos candidatos a deputado federal João Campos (PRB) e Drª Wdineia (MDB), da candidata a deputada estadual Rosângela Rezende (MDB), o ex-prefeito Humberto Machado e lideranças locais. Acompanharam também a caminhada os avós paternos de Daniel, sua mãe, Dona Sandra, e sua mulher, Iara.

“É sempre bom fazer campanha em casa, reencontrar os amigos e receber o carinho dos jataienses. Todos aqui sabem do nosso empenho para o desenvolvimento da cidade e podem ter certeza que no governo do Estado vamos fazer muito mais.” Nesta quinta-feira Daniel participou ainda de carreatas em Iporá e Amorinópolis e encerrou o dia com reunião em Quirinópolis. O candidato a senador Agenor Mariano (MDB) acompanhou as agendas.

Desgoverno

Durante entrevista, Daniel criticou o desabastecimemto de remédios e materiais hospitalares no Hugo, em Goiânia, que levou o Ministério Público a pedir a interdição do hospital. “Isso é reflexo da falta de planejamento e compromisso do atual governo com nosso Estado. Nós sabemos das dificuldades fiscais do Estado mas acreditamos que com boa gestão, combate à corrupção, transparência e uma equipe de pessoas competentes e compromissadas é possível que Goiás dê a volta por cima e volte a ser um Estado de franco crescimento e desenvolvimento.”