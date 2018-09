Trabalhadores da construção civil conquistam sonho do diploma

Brasil tem 3,6 milhões de alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), um em cada cinco estudantes tem 40 ou mais anos de idade. Esse é o perfil médio dos formandos do projeto Ensino Consciente, da Consciente Construtora e Incorporadora

O Brasil tem 3,6 milhões de alunos frequentando a Educação de Jovens e Adultos (EJA), proposta de ensino para pessoas com idade superior a 18 anos e que não frequentaram a escola no período regulamentar. Em 2017, um em cada cinco estudantes da EJA tinha 40 anos ou mais, conforme mostra o último Censo Escolar. Esse, inclusive, é o perfil principal da turma de 13 trabalhadores da construção civil que receberam o diploma do ensino médio, após frequentar o programa Ensino Consciente, desenvolvido pela Consciente Construtora e Incorporadora em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi).

De olho nas oportunidades que o diploma pode representar, o sinalizador de grua, Clemilson da Silva Santos, de 40 anos, natural de São Luís Gonzaga (MA), celebra o desenvolvimento pessoal. “Desde que eu comecei a estudar me desenvolvi bastante e pretendo fazer outros cursos, como o de operador de máquinas pesadas”, planeja.

O coordenador de Responsabilidade Social da Consciente Construtora, Felipe Inácio Alvarenga, ao entregar os diplomas para os colaboradores se disse orgulhoso com os resultados e o empenho dos formandos. “A Consciente valoriza a formação das pessoas e o desenvolvimento de cada um. Então, a educação é muito importante e nós estamos felizes por poder proporcionar isto aos nossos colaboradores”, afirma. Implantado desde 2009, o programa já atendeu mais de 330 alunos, tendo formado duas turmas do ensino fundamental e duas de ensino médio, o equivalente a mais de 50 alunos.