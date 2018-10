Dr. Zacharias Calil recebe apoio de comerciantes da Região da 44 e Feira Hippie

O candidato a deputado federal Dr. Zacharias Calil (DEM) passou o fim de semana em visita a comerciantes da Região Central e Noroeste de Goiânia. No sábado (29) pela manhã, o cirurgião pediátrico visitou a Feira Hippie, ao lado do governadoriável Ronaldo Caiado (DEM), e caminhou ao longo da Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol.

Mais tarde, Dr. Zacharias voltou à região da 44 e visitou loja por loja para pedir o apoio dos comerciantes e frequentadores. Para a surpresa do cirurgião, ao avistar Dr. Zacharias Calil, muitos lojistas e clientes já anunciavam que o médico é o candidato escolhido por toda a família.

“Todo mundo da minha família e família do meu marido vai votar em você. Aquelas cirurgias que você faz pelo SUS, ninguém mais faz. E se fosse para votar 20 vezes, eu votaria. Você vai ganhar. Em Goianésia, a família da minha sogra é grande e todo mundo está fechado com você. Eu sei que se você conseguir, você vai ajudar muito”, afirmou a vendedora Darlúcia.

No domingo (30), o candidato a deputado federal retornou à região e visitou dezenas de bancas da Feira Hippie, onde também encontrou, além de bastante apoiadores, muito carinho. “Vou votar no senhor pelo trabalho bonito e estando lá dentro [da Câmara dos Deputados], vai ter mais força para representar a gente”, disse uma cliente da Feira Hippie.