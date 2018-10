Outubro Rosa terá programação especial no HGG

Para lembrar o Outubro Rosa e despertar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, segundo tipo mais frequente no mundo, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG preparou uma grande programação ao longo do mês com palestras, ações de educação continuada, mutirão de cirurgias reconstrutoras de mama e de exames de mamografia e ainda uma programação especial de Saraus com cantoras mulheres.

A abertura oficial do Outubro Rosa no HGG começa nesta segunda-feira, 1 de outubro, às 10 horas, no Auditório Dr. Luiz Rassi, com a palestra ‘A importância e prevenção do Câncer de mama’, que será ministrada pelo médico mastologista, preceptor da residência em Mastologia do HGG, Rogério Bizinoto. Na sequencia, às 11 horas, a advogada especialista em Direito Médico, hospitalar e da saúde, Vanessa Lemes, ministra a palestra ‘Direitos do Paciente com Câncer’, juntamente com o advogado especialista em direito civil e previdenciário, Massiminiano Fernandes.

Palestras educativas com foco na prevenção do câncer de mama serão proferidas dias 8 e 22 de outubro para pacientes e acompanhantes que estiverem aguardando consultas no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), oportunidade em que poderão tirar dúvidas com os residentes de mastologia presentes. Também no dia 22 de outubro, destaques para as palestras para o público interno (colaboradores, médicos e residentes) ‘Aspectos Psicossociais no Tratamento de Câncer de Mama’ e ‘Palestra Aspectos Genéticos do Câncer de Mama’.

No dia 11, o Saúde na Praça também será reservado ao tema, enfatizando a Obesidade como fator de risco para câncer de mama. Além dos serviços de aferição de pressão arterial, teste de diabetes e cálculo de Índice de Massa Corpórea (IMC), orientações de nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas estão previstos, e as mulheres acima de 40 anos também receberão instruções de como realizar o auto exame de mama em tenda privativa, para proporcionar mais conforto e privacidade a elas.

Ao longo do mês, um mutirão de mamografia atenderá colaboradoras e terceirizadas, acima de 40 anos, para realizar o exame. As mulheres com laudos que tiverem suspeita de câncer serão encaminhados para o ambulatório de Mastologia do HGG, para a realização de consulta e, se necessário tratamento o quanto antes.

A programação do Sarau do HGG, que acontece semanalmente às quintas-feiras, também estará mais rosa, com apresentações musicais de cantoras mulheres. Já a oficina de arte com os pacientes, no dia 2 de outubro, também terá o tema como sugestão de pintura, sob a orientação do artista plástico e professor voluntário Alexandre Liah. A fachada do HGG também estará iluminada na cor da campanha e, ao longo do mês, colaboradores também vestirão a cor rosa, em adesão ao movimento.

Finalizando a programação, no dia 27 de outubro, sábado, mutirão de reconstrução de mama, cirurgias reconstrutivas em pacientes que tiveram câncer de mama e aguardam pelo procedimento reparador. “O câncer de mama é hoje o câncer mais comum entre as mulheres em praticamente todo o mundo, em função disso o Movimento internacional Outubro Rosa internacional visa conscientizar a população da necessidade do diagnóstico e tratamento precoces do câncer de mama. Neste mês, vários países e diversos setores da sociedade fazem campanhas com intuito de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce na redução na morbimortalidade da doença e o HGG, não poderia ficar fora desta importante campanha”, considera a supervisora do programa de residência em Mastologia, Erika Pereira de Souza e Silva.

CEAD

A partir do dia 10 de outubro, às quartas-feiras, as pacientes do Centro Estadual de Atendimento ao Diabetes (CEAD) acima de 40 anos também realizarão consulta com mastologista, em uma campanha de prevenção às pacientes com diabetes. Por dia serão atendidas 10 pacientes.

Serviço

Outubro Rosa no HGG

Data: 01/10 (segunda-feira)

Abertura – 10h

Palestra A importância e prevenção do Câncer de mama – às 10h15

Palestra: Direitos do Paciente com Câncer – às 11h

Local: Auditório Dr. Luiz Rassi

Público alvo: colaboradores, médicos e residentes

Data: 02/10 (terça-feira)

Oficina de arte Especial – às 14h

Local: Jardim da Solistência

Público alvo: pacientes e acompanhantes

Data: 04/10 (quinta-feira)

Sarau do HGG Especial com MaLuê – às 17h

Local: 3º andar

Público alvo: pacientes, acompanhantes, colaboradores e convidados

Data: 08/10 (segunda-feira)

Palestra A importância e Prevenção do câncer de mama – 8h30

Local: Ambulatório de Medicina Avançada

Público alvo: Pacientes e acompanhantes

Data: 11/10 (quinta-feira)

Saúde na Praça – Obesidade como fator de risco para câncer de mama

Horário: das 7h às 12h

Local: Praça Abrão Rassi

Público alvo: Comunidade em geral

Sarau Especial com Anna Júlia – às 17h

Local: 4º andar

Público alvo: pacientes, acompanhantes, colaboradores e convidados

Data: 18/10 (quinta-feira)

Sarau Especial com Luciana Clímaco – às 17h

Local: 3º andar

Público alvo: pacientes, acompanhantes, colaboradores e convidados

Dia 22/10 (segunda-feira)

Palestra A importância e Prevenção do câncer de mama – 8h30

Local: Ambulatório de Medicina Avançada

Público alvo: Pacientes e acompanhantes

Palestra Aspectos Psicossociais no Tratamento de Câncer de Mama – 10h

Local: Auditório 2

Público alvo: colaboradores, médicos e residentes

Palestra Aspectos Genéticos do Câncer de Mama – 11h

Local: Auditório 2

Público alvo: colaboradores, médicos e residentes

Data: 25/10 (quinta-feira)

Sarau Especial com As Moreninhas – às 17h

Local: Jardim da Solistência

Público alvo: pacientes, acompanhantes, colaboradores e convidados

Dia 27/10 (sábado)

Mutirão de Cirurgias de reconstrução mamária

Local: Centro Cirúrgico

Público alvo: pacientes selecionadas que aguardam cirurgia reparadora