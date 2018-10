“Vamos promover uma guinada econômica no Entorno do DF”, afirma Daniel

Conhecida como uma das regiões mais carentes do Estado de Goiás, o Entorno do Distrito Federal aplaudiu ontem os projetos do candidato a governador pelo MDB, Daniel Vilela, para atender os municípios vizinhos a Brasília. A região sofreu nos últimos anos com o crescimento desordenado e com a falta de investimentos do governo estadual, que, entre outros exemplo de abandono, deixou dois hospitais regionais inacabados (Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto).

Daniel se comprometeu a adotar uma política agressiva para atração de novas empresas, especialmente indústrias, por meio de incentivos fiscais, e também a investir no curto prazo em ações que desafoguem o orçamento das famílias, para que tenham uma vida mais digna. Emprego é uma das principais demandas dos moradores da região.

“Existem ações que são baratas para o poder público e ajudariam muito a vida dos moradores do Entorno. É o caso do bilhete integrado do transporte coletivo, que é nossa proposta para melhorar a mobilidade na região e aliviar no bolso da população”, afirmou Daniel em discurso em Novo Gama, mostrando que o custo desta integração seria de aproximadamente R$ 5 milhões por mês para o governo de Goiás. “É uma proposta factível, cujo valor é representa somente uma fração do que o Estado gasta com propaganda ou para manter as mordomias dos governantes”, completou o candidato, sendo muito aplaudido pelo público que acompanhava o evento.

Para Daniel, regiões carentes como o Entorno do DF e o Nordeste goiano, precisam de políticas públicas de geração de emprego, com impacto de médio e longo prazo, aliadas a ações de assistência social para mitigar os efeitos da pobreza no curto prazo. Tudo, segundo Daniel, feito de forma integrada, com ações para que as famílias assistidas logo deixem a situação de vulnerabilidade social e passem a ter condições de garantir a própria subsistência.

“O Entorno do DF precisa de uma ação forte do governo para atrair novas indústrias e investimentos do setor privado na geração de empregos. Vamos adotar aqui uma política de incentivos fiscais para quem quiser empreender, especialmente para novas indústrias. Mas tudo com muito critério e obedecendo a uma perspectiva de retorno econômico para os municípios”, disse Daniel. “Mas enquanto esta guinada econômica não se torna realidade, cabe ao governo assistir às famílias de menor renda. Só quem vê de perto a realidade do Estado sabe o quanto é urgente amparar essas pessoas”.

Daniel também reforçou sua proposta de isentar famílias carentes que consomem até 50 kWh de energia e 5 mil litros de água por mês. A medida, lembrou o candidato, não só é factível como vigorou no governo Maguito Vilela (1995 a 1998). “Não estou fazendo nenhuma proposta mirabolante. São todas factíveis e já temos os cálculos que mostram que representariam um peso muito pequeno nas despesas do Estado. Tanto é que já foi feito antes”.

Daniel participou neste domingo de carreata em Luziânia e de reunião política em Novo Gama. Acompanhado de lideranças locais, do candidato ao Senado Agenor Mariano e do presidente do MDB de Goiânia, Caros Jr. À tarde o emedebista participou de carreata em Buriti Alegre, junto do prefeito André Chaves e do deputado Wagner Siqueira.