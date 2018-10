Daniel Vilela: “Vamos oferecer aos goianos o que há de mais moderno em gestão”

O candidato a governador pela Coligação Novas Ideias, Novo Goiás, Daniel Vilela, afirmou nesta segunda-feira, 1º de outubro, que seu projeto de governo tem como eixo fundamental a eficiência administrativa, pautado pelas práticas mais atuais de gestão pública e inovação. Este princípio, segundo Daniel, marca uma larga diferença entre sua candidatura e os demais concorrentes.

“Existem dois caminhos nestas eleições. Tem o nosso projeto, que busca oferecer aos goianos o que há de mais moderno em gestão, com foco na prestação de serviços com qualidade. O outro caminho é continuar do mesmo jeito que está, com a velha política”, afirmou o candidato em entrevista. Segundo ele, não é possível promover uma mudança verdadeira nas práticas políticas e administrativas, sintonizadas com o século XXI, por meio de candidaturas fincadas no século passado.

“São os mesmos personagens que estão aí há muitos anos, que tiveram todas as oportunidades de fazer pelo nosso Estado e não fizeram. Não representam avanço, mas somente a paralisia ou até o retrocesso”, afirmou, referindo-se aos candidatos José Eliton e Ronaldo Caiado. Daniel propôs despolitizar a gestão, buscando quadros técnicos para ocupar a maioria das funções de liderança.

Segundo ele, há nomeações políticas em excesso hoje na administração e pouco espaço para servidores de carreira ou novas lideranças do setor privado darem sua contribuição para o desenvolvimento do Estado. “Queremos montar um time de pessoas sérias, competentes, com um foco na inovação, para realizar aquilo que não foi realizado nos últimos anos e oferecer uma boa condição de vida para todos os goianos.”