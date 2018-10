Propostas para PNEs é bandeira de Thiago Albernaz

Candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, Thiago Albernaz transformou a luta dos portadores de necessidades especiais (PNE) em uma das bandeiras de sua campanha. Entre as propostas está a isenção de impostos para PNEs de baixa renda. Thiago ressalta que as famílias destas pessoas sofrem com gastos excessivos com médicos, exames e medicações. Assim, sem arcar com determinadas tributações, o dinheiro poderia ser revertido para a Saúde e para o bem-estar da família.

Entre os objetivos de Thiago nesta área também está a criação de políticas públicas para garantir o exercício da cidadania e igualdade de direitos para PNEs e ações que levem atendimento de qualidade para suas famílias. Quando foi vereador por Goiânia, Thiago apresentou projeto de lei que obriga concessionárias de serviços públicos disponibilizarem suas faturas em braile para usuários com deficiência visual.

“O recebimento da conta mensal em linguagem braile será um grande avanço rumo à inclusão total das pessoas com deficiência que moram no Estado de Goiás, pois vamos levar a proposta para a Assembleia Legislativa”, defende o candidato.

Outra proposta de Thiago é dar celeridade ao andamento do projeto que propõe a criação da Comissão da Pessoa com Deficiência na Assembleia Legislativa. “Faço uma campanha olho no olho, falando diretamente com as pessoas. Meu objetivo é fazer o meu mandato da mesma forma. Pensando nisso, estou planejando com minha equipe a criação de um aplicativo pelo qual a população poderá acompanhar nossas ações, inclusive estas relacionadas a luta dos PNEs”, afirma Thiago.