“Vamos redobrar o trabalho nessa reta final”, conclama Caiado

Em mais um giro pelo interior, candidato democrata ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado, recebeu o apoio da população goiana nesta segunda-feira, 1º, quando passou por Avelinópolis, Anicuns, Americano do Brasil, Itaberaí, Itauçu e Inhumas.

Líder em todas as pesquisas e com chances reais de vitória no primeiro turno, o representante da coligação A Mudança é Agora estava acompanhado de seu vice, Lincoln Tejota (PROS), e do candidato ao Senado Wilder (Democratas), além de lideranças locais e candidatos a deputado.

Animado com a grande aprovação de seu projeto, Caiado começou a última semana de campanha em Avelinópolis, ao lado da vice-prefeita Eliete e de vereadores aliados. Ao comentar a situação do município, ela elencou as promessas não cumpridas do grupo que domina Goiás há 20 anos. “Ofereceram R$ 1 milhão por meio daquele Goiás na Frente e não concluíram nada. Nem o asfalto, nem o centro comunitário”, lamentou.

Apesar do cansaço dos goianos de Norte a Sul com a maneira de governar dos governistas – arrastados para o centro de uma chocante investigação policial -, a mensagem levada pela coligação da mudança tem dado nova esperança à população.

A prova dessa confiança é percebida nas ruas, onde moradores e comerciantes declaram apoio, e nas pesquisas de intenção de voto, que colocam Caiado com mais de 60% dos votos válidos.

“É quase inacreditável o que assistimos hoje, a população toda nas ruas, uma recepção tão calorosa, muito carinho. Acredito que temos tudo para começar a trabalhar já no dia 8 de outubro. Peço a vocês, nos ajudem, faltam apenas cinco dias, reta final, vamos redobrar o trabalho”, clamou à militância.

Em Anicuns, cidade onde o vice, Lincoln Tejota, foi deputado estadual mais votado por duas eleições seguidas e levou milhões em emendas, a recepção foi grande. Inconformados com a atual gestão municipal, que se afastou da população e abandonou os servidores públicos, os moradores reafirmaram a confiança no projeto de mudança.

“Tem sido a cidade onde mais tenho voto e, assim, a que sempre me cobrou muito. Tenho buscado atender a população, suprindo as carências do município. Reformamos o hospital, construímos trevos, esgoto e casas, trouxemos cheques-reforma, o Vapt-Vupt. Fico feliz de passar e trazer mensagem de mudança, que o Estado precisa e Anicuns também. Se eu fiz como deputado estadual, como vice de Caiado, cuja prioridade é cuidar das pessoas, farei muito mais”, afirmou o vice.

Acompanharam a comitiva o vice-prefeito Otaniel Braz e quatro vereadores: Capela, Carlinhos Bamerindus, Rangell e Marquinho.

Em Americano do Brasil, a energia foi a mesma: população saindo à porta de suas casas, mandando beijos, sinais de positivo e reafirmando compromisso com a coligação A Mudança é Agora.

Tarde

Já em Itaberaí, uma gigantesca carreata tomou as ruas da importante cidade do Centro goiano. O senador Wilder agradeceu o carinho dos presentes e demonstrou confiança em sua reeleição: “Os eleitores deixam para decidir o voto do Senado na última semana, a última pesquisa Serpes comprova que há 60% de indecisos. Como candidato de Caiado e de Jair Bolsonaro em Goiás, acredito que vamos crescer muito.”

O vice-prefeito Maninho foi quem recebeu a comitiva da mudança em Itauçu, ao lado dos vereadores Dito, Seninha, Clayton e Jonsom. Ele pediu que o candidato democrata, caso eleito, leve um distrito industrial para a região, que clama por emprego. Além disso, relatou que o atual governo prometeu a construção de um lago, asfalto e uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que nunca ficou pronta.

“Estamos trabalhando por um homem que tem honestidade, ficha limpa e uma vida livre de escândalos. É a esperança para nosso Estado. O Goiás na Frente não foi concluído, eram três parcelas e só veio uma, fizeram pouquíssimo. Prometeram verba para videomonitoramento, para melhorar a insegurança, mas é muita enrolação”, lamentou o vereador Seninha.

Para fechar a agenda de carreatas , a comitiva 25 visitou Inhumas. Com a mesma animação com que começou o dia, Caiado cumprimentou os moradores e comerciantes, que fizeram questão de recepcionar os representantes da mudança. Confiante, o governadoriável usou seu bordão “Arrocha, Goiás” para pedir empenho de todos na reta final da campanha.

À noite, Caiado participou de um grande comício em Catalão, organizado pelo prefeito Adib Elias (MDB), que é coordenador da campanha democrata e um dos cinco prefeitos emedebistas que deixaram a candidatura própria para caminhar com Ronaldo Caiado.