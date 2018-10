Zé Eliton afirma que “movimento forte da base” o levará para o segundo turno

Candidato à reeleição, o governador Zé Eliton (PSDB) afirmou nesta segunda-feira (1º/10) ter percebido “um movimento muito grande na Região do Entorno do Distrito Federal, na Região Norte, além de um avanço significativo nas regiões Sudoeste e Sul do Estado”. Na avaliação de Eliton, “a receptividade em todos os municípios é extremamente positiva. Um movimento forte da base nos levará para o segundo turno”, afirmou.

A declaração foi feita durante entrevista a uma emissora de televisão da Região Sudoeste de Goiás. O governador disse estar “confiante” na escolha de seu nome para mais quatro anos à frente do governo. Sobre as pesquisas de intenção de votos Zé Eliton disse que, infelizmente, esse tipo de abordagem “virou brincadeira impossível de analisar”. Aos eleitores o candidato frisou que trabalha “com prudência, com segurança”, que ninguém vai vê-lo “agredindo as pessoas ou xingando”, pois seu estilo de trabalho é o de um gestor “sereno e tranquilo na condução da máquina pública”.

Zé Eliton foi questionado a respeito do que pretende mudar em um próximo governo. “Todos os programas na área de segurança estão funcionando, de fomento ao emprego, de empreendedorismo; tivemos a condição de pagar o servidor em dia e atender as demandas das pessoas. Eu estou tomando várias medidas para que as contas continuem em dia para que no ano que vem continuemos com esse ciclo de avanço para as pessoas”, afirmou.

A administração da saúde por Organização Social ocupou grande parte da entrevista. Segundo Zé Eliton, “o modelo tem sido muito bem-sucedido na saúde e os problemas, pontuais, já foram solucionados”. Ele citou como exemplo de sucesso o Hurso de Santa Helena: “quem vai lá avalia o hospital com mais de 90% como atendimento eficiente, o mesmo acontecendo no Hugol, no Hugo e nos outros hospitais públicos estaduais”.

Segundo prefeito de Iporá, Zé Eliton está mais preparado e tem experiência administrativa

“Agradeço a todas as pessoas que saíram de suas casas e demonstraram carinho, entusiasmo e confiança em nosso trabalho e em nossa vitória”. Após uma hora de carreata pela cidade de Iporá, localizada na região Oeste do Estado, a 216 quilômetros de Goiânia, o governador Zé Eliton sintetizou sua alegria pela receptividade, o entusiasmo e a mobilização. Durante o percurso, o candidato à reeleição destacou que a junção de forças (do povo, dos prefeitos, dos partidos e lideranças) já garantiu o segundo turno e será determinante para consolidar a virada que tem se desenhado nos últimos dias. “Ele está mais preparado, tem experiência administrativa, cuidou deste Estado ao lado de Marconi Perillo durante oito anos. Não podemos arriscar e viver quatro anos de retrocesso”, declarou o prefeito Naçoitan Leite (PSDB), que esteve ao lado do governador durante todo o percurso. “Nós do interior de Goiás não podemos deixar o Estado parar. Goiás precisa avançar mais. É o desejo da minha comunidade, da minha região e do povo de Goiás”, salientou.

A carreata começou no início da GO-221, que liga Iporá a Caiapônia e percorreu as principais ruas da cidade, onde moradores foram às calçadas exibir material de campanha e garantir o voto ao governador Zé Eliton (45), para os candidatos ao Senado Marconi Perillo (456) e Lúcia Vânia (405) e aos candidatos a deputado federal e estadual da base aliada do governo.

A coligação que trabalha pelo bem de Goiás mostrou força e ganha cada vez mais a confiança da população, como a gente de Iporá. Foi como resumiu a funcionária pública Maria da Conceição (51), destacando que Marconi e Zé Eliton fizeram muito por Goiás, honrando a confiança da população. “Zé Eliton ajudou o governador Marconi a melhorar Goiás. Vamos unidos e fortes até a vitória com eles”, declarou.

A cada avenida percorrida, o sentimento era de integração. Famílias, trabalhadores e crianças interagiam com o movimento. Imbuídos do compromisso com o bem de Goiás, os candidatos reforçavam a empatia e a esperança de que muitas conquistas ainda estão por vir.

O prestador de serviços João de Oliveira (42), que acompanhou toda a carreata, justificou seu apoio: “Voto em Zé Eliton porque acredito no seu trabalho. Trouxe verbas para o nosso desenvolvimento, para a saúde e educação. Tenho certeza que vai ser bem melhor ainda para o nosso Estado”, sentenciou.

Em Caiapônia, também nesta segunda-feira (01), Zé Eliton foi recebido com entusiasmo. Do veículo que o transportou em carreata pelas ruas da cidade, Zé Eliton, tendo ao lado o prefeito Caio Lima (PP), retribuía com gestos de gratidão as demonstrações de apoio que recebia dos moradores. Ali em Caiapônia, Zé Eliton colheu a certeza de que caminha para o segundo turno com a força necessária para virar a eleição e dar a Goiás a oportunidade de continuar a sua marcha de desenvolvimento.

Nas ruas e avenidas, os moradores de Caiapônia deixaram seus lares para abanar bandeiras e, com as mãos, expressar gestos de apoio, garantindo também o suporte indispensável de otimismo para o sucesso da campanha de Zé Eliton. “Quem é de Caiapônia devia prestar muita atenção na hora de votar. Esse governo é de gente trabalhadora. Só por ter construído o Lago dos Buritis já valeu pra mim”, comentou o morador Lucas Moraes (26).