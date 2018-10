60 novos ônibus começam a circular nas linhas da Região Metropolitana

O prefeito Iris Rezende participou nesta terça-feira, 2, da apresentação da nova frota de ônibus que circularão em Goiânia. São 60 veículos zero Km para atender os usuários do transporte coletivo nas linhas com maiores demandas na capital. Os veículos já começam circular a partir de hoje em diversas linhas e a intenção da empresa Rápido Araguaia é substituir toda a frota por veículos novos até 2022.

O prefeito disse que mantém a preocupação constante com o transporte coletivo desde quando assumiu o mandato e que se reúne constantemente com os prefeitos da região metropolitana. “Sabemos das dificuldades das pessoas, que chegam ao terminal e não encontram ônibus, sempre lotados, então são problemas que temos nos debruçado para resolver. E algumas medidas estão sendo tomadas, como linhas interbairros, porque as cidades cresceram e precisamos voltar a ter um transporte que dignifique os usuários”, destacou.

Já o prefeito de Aparecida de Goiânia, também presente no evento, comentou que as novas linhas mudarão a realidade dos usuários do transporte coletivo. “No mínimo, a metade destes 60 novos veículos farão o trajeto entre Goiânia e Aparecida’, comentou.

O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Fernando Meireles, salientou que os novos ônibus trazem mais conforto, comodidade, segurança e possuem um aparato tecnológico melhor para os cidadãos.

Enquanto isso, Odilon Soares Neto, presidente do Grupo Odilon Santos, dono da Rápido Araguaia, falou que a frota será substituída totalmente até 2022 e afirmou que preza pelo compromisso social, garantindo investimentos com objetivo de manter a qualidade dos serviços.