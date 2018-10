CCXP confirma a presença de José Luis García-López, desenhista de Superman, Mulher Maravilha, Flash e outros ícones da DC

O aclamado quadrinista espanhol José Luis García-Lopez é mais um nome confirmado para a CCXP. Após sua participação de sucesso na primeira edição do evento, em 2014, o desenhista de personagens icônicos como Superman e Batman foi convidado pela CHIAROSCURO STUDIOS para retornar à quinta edição da CCXP. O artista fará parte da programação do estande da empresa e participará de painéis especiais durante todo o evento. Maior festival de cultura pop do planeta, a CCXP acontece entre 6 e 9 de dezembro, no São Paulo Expo.

Com mais de 40 anos de experiência e vencedor do Prêmio Eisner por Twilight (1990), o trabalho de García-Lopez atravessou o limite das revistas da DC. O artista foi responsável por dois dos raros cross-overs que reuniram personagens das editoras DC e Marvel Comics: Batman vs Hulk (1981) e Doctor Strangefate (1997), pelo qual recebeu sua segunda indicação ao Eisner. Em 1982, ele assinou o DC Comics Style Guide – guia interno que pautava todos os personagens da editora na época.

Como recompensa por seus anos de trabalho, García-Lopez é um dos artistas a integrar a histórica edição 1.000 da revista Action Comics, que celebra os 80 anos do Superman – personagem imortalizado por seus inúmeros trabalhos na clássica editora e que também terá seu aniversário celebrado na quinta edição da CCXP. A agenda completa de José Luis García-López no evento será divulgada em breve. Clique aqui para conhecer o trabalho do artista e fazer download das imagens.

Sobre a CCXP

A CCXP reúne fãs, profissionais e empresas em uma grande celebração, repleta de novidades do universo geek e da cultura pop. Em 2018, o evento chega a sua quinta edição e vai comemorar os 80 anos do Superman com atividades oficiais da DC Comics, que incluem painéis com artistas nacionais e internacionais. Em 2017, a CCXP – maior evento de cultura pop do planeta – recebeu 227 mil pessoas e abrigou o maior Artists’ Alley do Hemisfério Sul – com 515 ilustradores e quadrinistas de 15 países. O evento é realizado pela Omelete Company, Chiaroscuro Studios e PiziiToys. Para saber mais, acesse: www.ccxp.com.br.

Serviço CCXP

Data: De 06 a 09 de dezembro de 2018

Horários:

Quinta-feira (06 de dezembro) – 12h às 21h

Sexta-feira (07 de dezembro) – 12h às 21h

Sábado (08 de dezembro) – 11h às 21h

Domingo (09 de dezembro) – 11h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda, São Paulo – SP.