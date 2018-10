Em Pires do Rio, Marconi refirma compromisso de defesa de empregos e incentivos no Senado

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) deu início em Pires no Rio o rush de apresentação e discussão de propostas de campanha de sua candidatura ao Senado nesta terça-feira (2/10), onde se reuniu com empreendedores e trabalhadores para ouvir as demandas locais e da região. Nos encontros, o tucano reafirmou seu compromisso com a defesa dos incentivos fiscais, dos empregos e das parcerias com os municípios no mandato no Senado.

No primeiro compromisso em Pires do Rio, Marconi esteve na Friato Alimentos, do Grupo Tomazini. Acompanhado de trabalhadores e do presidente da companhia, Francisco Tomazini, e de sua esposa, Cida Tomazini, ele conheceu as instalações da indústria. “Não estamos aqui pedindo só o voto de vocês, estamos pedido a sua ajuda, porque entendemos que é o melhor candidato. Marconi tem experiência e maturidade. Sabe o que faz, porque já fez muito, não só em obras, porque é fazer fazer obras, difícil é atender o anseio das pessoas”, disse Francisco Tomazini.

Marconi relembrou que desde seu primeiro ano como governador, em 1999, ele firmou o compromisso de lutar pra gerar empregos e andar lado a lado com empreendedores, independente do tamanho. Ele contou que a meta era gerar 400 mil empregos, mas até hoje, depois de 4 mandatos, foram criados mais de um milhão e quinhentos mil.

“Eu estou preocupado com o período pós-eleição, porque o Brasil amarga mais de 13 milhões de desempregados. Se não encontrarmos o melhor caminho, essa realidade pode piorar. O Senado é lugar de pessoas experientes, que devem ocupar um função de ajudar a melhorar o Brasil”, disse o candidato. “No Senado vou continuar defendendo a geração de empregos. Aqui em Goiás eu criei os incentivos para atrair empresas e gerar empregos. Os empregos vieram, as empresas vieram e Goiás cresceu. Vamos continuar trabalhando nesse sentido”, disse.

Ainda visando a ajuda aos municípios, Marconi apresentou uma de suas principais propostas a de diminuir os gastos da união com burocracia, como o número de senadores e deputados. “Gastando menos com burocracia, sobra dinheiro pra investir nos municípios e nas áreas que precisam como saúde, educação e infraestrutura”.

Marconi esteva acompanhado da prefeita da cidade, Cleide Veloso (PP), e do prefeito de Palmelo, Didi (PSD). “Temos aqui do meu lado um grande líder, uma pessoa que não podemos perder nunca na política. Marconi é exemplo de pessoa e hoje todos os prefeitos sabem do que eu estou falando. Ai de nós se não fosse o programa Goiás na Frente, ai de nós, das prefeituras, senão fosse a ajuda de Marconi Perillo, que trouxe centenas de benefícios e por isso, nós de Pires do Rio, abraçamos essa campanha, estamos indo de casa em casa pra mostrar tudo o que Marconi fez por nós”, disse a prefeita.

O prefeito de Palmelo, Didi (PSD), também participou das reuniões e aproveitou para reforçar o apoio a Marconi Perillo no Senado. “Marconi representa muito para o Estado de Goiás, nós prefeitos, precisamos de pessoas que tenham responsabilidade com os municípios, e tanto Marconi quanto Zé Eliton já demonstraram que trabalham por nós e vão continuar fazendo. Por isso estamos trabalhando para eles sejam eleitos, Palmelo precisa continuar se desenvolvendo, Goiás também”.