Estácio disponibiliza palestras gratuitas para estudantes de todo o Brasil

Em outubro, a Estácio disponibilizará no Blog Estácio Carreiras (http://www.estaciocarreiras.com.br/blog) ou no canal YouTube palestras gratuitas para estudantes de todo o Brasil sobre emprego, empreendedorismo e o novo mercado de trabalho. Ao longo do mês, temas como “Negócio de Impacto”, “Design Thinking”, “Como Empreender no Brasil” e “O Novo Poder e o Financiamento Coletivo” serão debatidos por especialistas.

“Essas palestras têm como objetivo aproximar estudantes com assuntos que estão em voga no mercado de trabalho. Por meio deles, os alunos vão ouvir conteúdos atuais, que estão modificando o mercado de trabalho e criando novas formas de se ver o emprego”, comenta Liliana Sebusiani, gerente de Empregabilidade da Estácio.

Confira abaixo a programação completa:

Disponível a partir do Dia 16/10/2018

Tema: Liderança Digital

Palestrante: Wilma Dal Col – Formação em Psicologia e Pós-Graduação em Administração de Negócios. Possui 32 anos de experiência na área de Gestão de Pessoas. Atualmente é Diretoria de RH da Manpower Group Brasil.

Disponível a partir do Dia: 16/10/2018

Tema: Negócio de Impacto

Palestrante: Leizer Pereira – Fundador da Empodera, palestrante, professor, empreendedor, consultor e especialista em estratégias para promoção de diversidade e inclusão nas empresas.

Disponível a partir do Dia: 26/10/2018

Tema: Design Thinking

Palestrante: Zeca Correa – Professor em gestão da inovação, palestrante, facilitador em treinamentos nos temas de inovação, criatividade, negociação, desing thinking, customer experience e gerenciamento de projetos.

Disponível a partir do Dia: 26/10/2018

Tema: Como empreender no Brasil

Palestrante: Vitor Mauricio – Bacharel em direito e tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Estácio de Sá, atua na área de tecnologia a mais de 25 anos. Está empreendendo nestes últimos 15 anos na empresa VH Consultoria e Sistemas.

Disponível a partir do Dia 05/11/2018

Tema: O Novo Poder e o Financiamento Coletivo

Palestrante: Murilo Farah – Graduado em Administração e pós-graduado em marketing. Cofundador da Benfeitoria, a primeira plataforma de crowdfunding para projetos de impacto.