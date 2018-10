“Estamos trabalhando para os goianos mais humildes”, afirma Zé Eliton

No segundo bloco do debate entre os candidatos ao Governo de Goiás promovido pela TV Anhanguera na noite desta terça-feira (2/10), o governador Zé Eliton (PSDB) disse que suas gestões têm como foco melhorar a vida dos goianos mais humildes. “Estamos trabalhando para os mais goianos humildes e vamos avançar mais”, disse Zé Eliton, afirmando que educação, segurança, saúde e educação serão prioridades no desenvolvimento humano.

Sobre os investimentos do Estado em saneamento básico, em especial as ações de combate e solução da crise hídrica. “O que nós estamos fazendo é trabalhando para os mais humildes, para que a água chegue na casa de todas as pessoas. Para que as pessoas possam ter esperança em um futuro melhor, para que aqueles que tem sonhos possam realizar estes sonhos a tempo e a modo”, disse.

O governador lembrou que foi estabelecido um plano de contingência de crise hídrica no estado, o que evitou, neste ano, que a água faltasse na Região Metropolitana de Goiânia e na cidade de Anápolis, como no ano anterior.“Nós concluímos a transposição do Meia Ponte para o João Leite, conseguimos estabelecer a transposição do Capivari para o Piancó, na cidade de Anápolis. Estamos concluindo agora o complexo produtor Corumbá”, citou Zé Eliton.

“Não é o que nós vamos fazer, é o que nós já estamos fazendo”, ainda acrescentou. O governador lembrou que a Saneago é hoje a sexta empresa mais importante do Brasil em saneamento básico, com um balanço recém fechado altamente positivo.

“Tudo isto é feito para melhorar a vida das pessoas”, sublinhou. Ele ressaltou que 97% das pessoas hoje tem água tratada em suas residências e 58% tem saneamento básico. “Queremos universalizar o saneamento para as cidades acima de 20 mil habitantes nos próximos quatro anos. Fazer com que 100% das residências goianas tenham acesso a água tratada”, afirmou.