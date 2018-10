Laboratório de roteiro audiovisual da 18ª Goiânia Mostra Curtas começa nesta quinta

Nesta quinta-feira (04/10) começam os Laboratórios de Roteiros Audiovisuais da 18ª Goiânia Mostra Curtas. Os participantes pré-selecionados terão a oportunidade de discutir seus argumentos com profissionais renomados. Neste primeiro dia, dois módulos serão ofertados, o módulo Roteiro Cinematográfico (documentário e ficção), sob consultoria da diretora e roteirista Thais Fujinaga, e também a modalidade Roteiro para Séries de TV (drama e humor), com o consultor roteirista Lucas Calmon. Os laboratórios serão realizados na Vila Cultural Cora Coralina, às 10h.

Ainda pela manhã, o Teatro Goiânia recebe mais uma vez o público infantil das redes estadual e municipal de educação para a segunda sessão da 17ª Mostrinha, às 9h. O objetivo é promover a educação e diversão na sala de cinema, além de ajudar a desenvolver o hábito para o consumo de produções de obras cinematográficas. Ao fim, as crianças se tornam juradas e escolhem seus filmes preferidos, o mais votado será premiado no encerramento do festival, realizado no domingo (07/09). Às 15h, novas produções regionais serão exibidas na Curta Mostra Goiás, enquanto à noite, a partir das 19h, são os curtas de diferentes lugares do país que atrai o público para a sala de cinema, com a Curta Mostra Brasil, a partir das 19h. Ao final das duas sessões, o expectadores se tornam júri e escolhem quem leva o prêmio de melhor filme. Ainda no dia 4 de outubro, a partir das 17h, o curador e professor Pedro Maciel Guimarães coordena o primeiro Encontro de Realizadores, na Vila Cultural Cora Coralina.

Feira Audiovisual

Paralela ao festival, a Feira Audiovisual também conta com programação durante todo o dia, na Vila Cultural Cora Coralina. A primeira atividade é a Oficina de Produção e Documentário, com a produtora Emilie Lesclaux e o diretor Juliano Salgado. Às 10h ocorre o Master Classe Direção de Arte que contará com a coordenação do diretor e produtor Marcelo Caetano, premiado pelo longa-metragem “Corpo Elétrico”. Caetano também participou como diretor assistente em “Mãe só há uma”, de Anna Muylaert, e como produtor de elenco de “Aquarius”.

Na sequência, às 15h, o painel sobre Financiamento e Apoio para Curtas Metragens, mediado pela produtora cultural e jornalista Leila Bourdoukan, conta com a participação de Emmy Sidiras, coordenadora do Cinemart, Sandro Fiorin, Fundador da FiGa Films, Igor Germano, Chefe da Divisão de Promoção do Audiovisual (DAV) do Ministério das Relações Exteriores, Diana Almeida, produtora, Carla Francine, produtora sócia da Casa de Cinema de Olinda e Wadih Edlkadi, Representante Go Filmes/Associação das Produtoras Independentes de Cinema e TV de Goiás. Às 17h, o lounge se torna um grande espaço com entrada gratuita para networking com importantes nomes do audiovisual brasileiro e também internacional.

Programação da quinta-feira

9h – 17ª MOSTRINHA

Público: alunos das redes públicas municipal e estadual de educação

Local: Teatro Goiânia

O Espírito do Bosque (SP) – 2017 – Fic -15 min. Direção: Carla Saavedra Brychcy [Livre]

Cor de Pele (PE) – 2018 – Fic – 15 min. Direção: Livia Perini [Livre]

A Câmera de João (GO) – 2017 – Fic – 22 min. Direção: Tothi Cardoso [Livre]

Adeus (PE) – 2017 – Ani – 11 min. Direção: Marília Feldhues [Livre]

Iara (MG) – 2018 – Fic – 14 min. Direção: Erika Santos e Cássio Pereira dos Santos [Livre]

As Bordadeiras do Jardim (SP) – 2017 – Ani – 3 min. Direção: Julia Vellutini [Livre]

9h – OFICINA DE DOCUMENTÁRIO (FEIRA AUDIOVISUAL – BRDE/FSA/ANCINE)

Ministrante: Juliano Salgado – diretor

Local: Vila Cultural Cora Coralina – Sala 1

9h – OFICINA DE PRODUÇÃO (FEIRA AUDIOVISUAL – BRDE/FSA/ANCINE)

Ministrante: Emilie Lesclaux – produção

Local: Vila Cultural Cora Coralina – Sala 2

10h – MASTER CLASS DIREÇÃO DE ATORES (FEIRA AUDIOVISUAL – BRDE/FSA/ANCINE)

Instrutor: Marcelo Caetano – diretor

Local: Vila Cultural Cora Coralina – Sala Multimídia

10h – LABORATÓRIO DE ROTEIROS AUDIOVISUAIS

Roteiro Cinematográfico (documentário e ficção) -Consultora: Thais Fujinaga – diretora e roteirista

Roteiro para Séries de TV (drama e humor) – Consultora: Renata Correa – roteirista

Local: Vila Cultural Cora Coralina

15h – CURTA MOSTRA GOIÁS

Local: Teatro Goiânia

Kris Bronze (GO) – 2018 – Doc- 24 min. Direção: Larry Machado [14 anos]

Wide Awake (GO) – 2018 – Exp – 7 min. Direção: Rafael de Almeida [18 anos]

Lilith (GO) – 2018 – Fic – 20 min. Direção: Edem Ortegal [18 anos]

Diriti de Bdè Burè (GO) – 2018 – Doc – 18 min. Direção: Silvana Beline [Livre]

Sr. Raposo (GO) – 2018 – Ficção – 22min. Direção: Daniel Nolasco [18 anos]

15h – PAINEL FINANCIAMENTO E APOIO PARA CURTAS-METRAGENS (FEIRA AUDIOVISUAL – BRDE/FSA/ANCINE)

Com: Emmy Sidiras – Cinemart – Festival de Roterdã

Sandro Fiorin – FiGa Films

Igor Germano – Chefe da Divisão de Promoção do Audiovisual (DAV) do Ministério das Relações Exteriores

Diana Almeida – Produtora

Carla Francine – Produtora sócia da Casa de Cinema de Olinda

Wadih Elkadi – Representante Go Filmes/Associação das Produtoras Independentes de Cinema e TV de Goiás Secretaria do Audiovisual/Ministério da Cultura

Mediação: Leila Bourdoukan – Produtora Cultural e Jornalista

Local: Vila Cultural Cora Coralina

17h – ENCONTRO DE REALIZADORES DE FILMES

Coordenação: Pedro Maciel Guimarães – curador e professor

Local: Vila Cultural Cora Coralina

19h – CURTA MOSTRA BRASIL

Local: Teatro Goiânia

Nova Iorque (PE) – 2018 – Fic – 24 min. Direção: Leo Tabosa [Livre] A Retirada Para Um Coração Bruto (MG) – 2017 – Fic 14 min. Direção: Marco Antônio Pereira [Livre]

Estamos Todos Aqui (SP) – 2017 – Fic – 19 min. Direção: Chico Santos e Rafael Mellim [10 anos]

Maria (AM) – 2017 – Doc – 17 min. Direção: Elen Linth e Riane Nascimento [12 anos]

Terremoto Santo (PE) – 2017 – Doc – 19 min. Direção: Bárbara Wagner & Benjamin de Burca [Livre]

Intervalo – 15 minutos

Conte isso àqueles que dizem que fomos derrotados (PE)/(MG) – 2018 – Doc – 23 min. Direção: Aiano Bemfica, Camila Bastos, Cristiano Araújo e Pedro Maia de Brito [Livre]

A Gente Nasce Só de Mãe (MT) – 2017 – Fic – 18 min. Direção: Caru Roelis [14 anos]

À Cura do Rio (MG) – 2017 – Fic – 18 min. Direção: Mariana Fagundes [Livre]

O Cego da Casa Amarela (GO) – 2018 – Fic – 18min. Direção: Joachim Nadar e Lemuel Gandara [Livre]