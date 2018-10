Lúcia Vânia trabalha por educação técnica de qualidade

Representantes do Instituto Federal Goiano se reuniram com a senadora Lúcia Vânia (PSB) nesta terça-feira (2) para discussão de medidas estratégicas para a continuidade da interiorização do ensino em Goiás. Desde 2014, quando passaram por uma forte expansão, os IFs entraram em crise no país, com dificuldade até para o funcionamento.

“A gente percebe que a senadora tem sido uma grande defensora do projeto dos Institutos Federais”, diz o reitor Vicente Pereira de Almeida. “Um dos pontos que ela tem atuado com muita força é a transformação de campus avançados em campus, o que aumenta o número de servidores nas unidades, tanto técnico-administrativos quanto docentes, como também garante mais orçamento para que esses campi possam avançar e atender as demandas das regiões”, completa.

Presidente da Comissão de Educação do Senado, Lúcia Vânia acredita que os IFs são instrumentos cruciais na valorização dos jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho. “O nosso compromisso é fazer com que o Instituto Federal Goiano ofereça cada vez mais uma educação técnica de qualidade aos nossos jovens”, afirma a parlamentar.

O professor Vicente explica que unidades do IF Goiano, como a de Catalão e Hidrolândia, ainda precisam ser transformadas de campus avançado para campus, como aconteceu recentemente, segundo ele, no município de Cristalina, promovendo expansão de cursos tanto técnico quanto superior. “Esse é um trabalho que ela vem fazendo, além de buscar recursos extraorçamentários para podermos consolidar não só os novos IFs, como também os antigos. Há campus com mais de 60 anos que precisa de várias reformas e investimento, e ela tem nos ajudado”, reconhece o reitor.

Lúcia Vânia justifica que a transformação de unidades de campus avançado em campus faz com que haja mais produtividade no ensino. O ponto de vista é endossado pelo professor Vicente: “Onde levam uma escola para a região, o conhecimento muda a sociedade, e com isso o desenvolvimento vem junto. Realmente transforma vidas, pessoas que não tinham perspectivas de fazer um curso, essa interiorização tem feito uma diferença enorme.”

A gente ouve em cada região que estamos atuando. Na cidade de Iporá, hoje, a gente ouve da comunidade de lá que depois da ida do Instituto Federal para aquela região, a transformação foi enorme, além da formação para aqueles menos favorecidos, a questão de transformar até a autoestima da própria sociedade, pra que eles possam fazer um curso técnico, ter uma profissão e futuramente a graduação. Estamos também em fase de quase inauguração do campus na cidade de Posse e de Campos Belos. São novas escolas que já estão fazendo uma diferença enorme para o desenvolvimento do nordeste goiano. Onde levam uma escola para a região, o conhecimento muda a sociedade, e com isso o desenvolvimento vem junto. Realmente transforma vidas, pessoas que não tinham perspectivas de fazer um curso, essa interiorização tem feito uma diferença enorme.

Estivemos em reunião com o reitor do Instituto Federal Goiano discutindo as necessidades dos diversos campi no interior do estado de Goiás. Eu pude ver um balanço que o professor Vicente fez de cada campus que nós temos. Nosso objetivo é fazer com que cada Campus Avançado se torne Campus para que haja uma produtividade maior nos municípios e o sonho da Alessandra é que o Campus Avançado se torne Campus, uma vez que Hidrolândia é muito próximo de Goiânia e tem uma demanda muito grande por vagas. Eu me comprometo com ela, com o município de Hidrolândia, que vou lutar, como lutei para outras unidades se transformarem em Campus no estado de Goiás. O nosso compromisso é fazer com que o Instituto Federal Goiano ofereça cada vez mais uma educação técnica de qualidade aos nossos jovens. Nosso objetivo é ver a nossa juventude bem assistida, como eu tenho visto em vários campus espalhados pelo estado de Goiás.