Beneficiários de programas sociais terão oportunidades de capacitação durante gestão de Caiado

O candidato Ronaldo Caiado (DEM) tem afirmado em seus compromissos de campanha que pretende realizar uma gestão focada nas pessoas, que inclua o cidadão na tomada de decisões e que priorize políticas públicas voltadas para o bem-estar social, garantindo segurança, atendimento humanizado na saúde e oportunidades. “Governar é estar junto da população, ouvindo as demandas e buscando soluções. Um bom gestor tem que assegurar condições mínimas de segurança, oportunidades de emprego e qualidade na educação e saúde. Seremos eficientes e ao mesmo tempo aliados e comprometidos com as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que muitos de nós”, refletiu o senador.

O democrata tem apresentado propostas de políticas sociais relevantes para o exercício da cidadania das pessoas mais carentes do Estado. Um dos objetivos do candidato é oferecer cursos de capacitação profissional para os beneficiários dos programas sociais, como Renda Cidadã e Bolsa Família, e também para integrantes de empreendimentos de economia solidário e agricultura familiar. Desse modo, os favorecidos poderão se especializar em alguma função na qual tenha vocação, assegurando mais oportunidades de renda e emprego. Os empreendedores terão capacidade de gerir melhor seus negócios, possibilitando a expansão e aumento do faturamento da empresa.

Os agricultores familiares também poderão contar com outros incentivos para expandir a produção. Por entender que essa parcela da população contribui significativamente para o desenvolvimento de Goiás, o senador Ronaldo Caiado quer fortalecer o segmento através da disponibilização de assistência técnica, facilitando o acesso ao crédito para compra de insumos e maquinários, e capacitando o agricultor para a gestão do negócio. Criar linhas de créditos e centrais de distribuição de produtos da economia solidária e agricultura familiar também fazem parte do plano de governo do democrata.

“Só teremos um Goiás diferente se as pessoas fizerem parte dessa transformação. Minha proposta é trazer dignidade e espaço para quem trabalha e produz no nosso Estado. Os goianos são fortes, trabalhadores e cheios de disposição, vamos trabalhar juntos para deixar os tempos sombrios para trás. Seremos referência nacional em desenvolvimento e cidadania”, exclamou o candidato Ronaldo Caiado.