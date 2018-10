Cia. Carlos Moreira leva peça sobre alcoolismo a profissionais da construção

As consequências do abuso no consumo do álcool e a busca por tratamento para o alcoolismo serão abordadas em uma esquete da Companhia de Teatro Carlos Moreira, que será encenada nesta quinta-feira (04/10), às 16 horas, para colaboradores da construção civil, na marmoraria da Dinâmica Engenharia, no Jardim Atlântico em Goiânia.

A esquete traz um monólogo interpretado pelo o ator Eduardo Videiro que dá vida a um caipira. Por meio de histórias leves, divertidas e muita música, o objetivo é conscientizar o público sobre os males do alcoolismo. “Queremos mostrar que o hábito de beber pode se transformar em doença e, se isso acontecer, ela deve ser identificada e tratada”, diz o diretor da companhia, Carlos Moreira.

A iniciativa, que tem parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI), faz parte da programação da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat), da Dinâmica Engenharia, que está desenvolvendo atividades na sede administrativa e canteiro de obras sobre o tema “Autoestima – o princípio do bem-estar e da segurança”. Além de teatro, a programação, que segue até a próxima sexta-feira (5), inclui palestras, sessões de cinema e dinâmicas em grupo.