Ciência e métodos de preparo do café são temas de workshops no Shopping Cerrado

Considerado uma das bebidas mais consumidas do Brasil, o café será tema de dois novos workshops nesta sexta-feira (5) e sábado (6), no Shopping Cerrado. As formações, que levam o nome de “A ciência do café” e “Métodos de preparo” serão promovidas pela Speciale Café, no próprio centro de compras.

Na sexta-feira, das 18h45 às 21h30, o curso abordará a perspectiva científica do café, sua história no Brasil e no mundo, características biológicas e sensoriais, variedades, regiões produtoras, institutos de pesquisa e explicará, ainda, como se avaliam os cafés e como escolher um café na hora de comprar.

Já no sábado, das 09h45 às 11h45, o público poderá aprender sobre métodos, fatores que impactam no sabor da bebida, temperatura da água, tipos de grãos, moagem correta, qual moinho deve ser utilizado e como o café vai se comportar em cada um dos métodos.

O conteúdo será apresentado pelo barista sênior pelo Coffee Lab/SP e proprietário da Speciale Café, Pablo Jaime. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (62) 9 8129-0549 ou pessoalmente, na Speciale Café, que fica no piso térreo do Shopping Cerrado. As vagas são limitadas.

A taxa é de R$ 120 por workshop ou R$ 180 para quem deseja participar dos dois, mas clientes que são cadastrados no clube de vantagens têm 30% de desconto. O cadastro pode ser feito gratuitamente no site https://www.donuz.co/speciale-cafe/cadastro. Ao final do workshop, todos os participantes recebem certificados.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.