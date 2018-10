Carreatas pelo interior marcam dia de campanha de Daniel

Grandes carreatas em Águas Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Goiânia e Senador Canedo marcaram a quarta-feira (3) do candidato ao governo de Goiás pela Coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB, PP, PRB, PHS), Daniel Vilela (MDB). “Estamos trabalhando 24 horas por dia para levar nossa mensagem de renovação e nossas propostas a todo o Estado”, afirma Daniel.

As carreatas começaram às 9 horas, em Águas Lindas, e seguiram até às 20 horas, em Senador Canedo. A campanha aumentou o ritmo na reta final. “Agora que os debates e entrevistas agendados se encerraram, assim como os programas de televisão e rádio, estamos 100% focados na campanha de rua, com carreatas, caminhadas e conversa direta com a população”, afirma o emedebista.

O Entorno do Distrito Federal recebeu um foco especial nesta campanha. “Identificamos que faltam ações do governo do Estado de Goiás na região, por isso fizemos questão de fazer várias visitas para mostrar que estamos vendo esta falha e que estamos dispostos a corrigir isso”, afirma Daniel. O candidato tinha visitado Águas Lindas e Valparaíso em 26 de agosto e, agora, pouco mais de um mês depois, disse ser nítido o aumento da interação das pessoas.

“É nítido o crescimento da campanha e do carinho da população conosco. Isso acontece porque estão vendo que nós temos olhos para a Entorno e projetos para melhorar a vida dos moradores, como o bilhete único no transporte e a conclusão de tantas obras inacabadas que vimos durante nossas andanças.”

O dia de carreatas terminou com um longo percurso por bairros da Região Leste de Goiânia até o centro de Senador Canedo. Foram cerca de 3 horas de campanha, animada ao som dos jingles de Daniel e do candidato ao Senado Vanderlan Cardoso (PP), ex-prefeito do município vizinho. “Estou com Daniel porque ele é o mais capaz de fazer as transformações que Goiás precisa atualmente”, afirma Vanderlan.

Os candidatos a deputado federal Dante Volêi (MDB), ex-atleta da seleção brasileira, campeão mundial e olímpico; e João Campos (PRB), candidato à reeleição, acompanharam o trajeto. Nesta quinta-feira (4) Daniel faz campanha em Itumbiara, Anápolis, Orizona e visita igreja em Goiânia.