‘Não podemos votar em qualquer candidato’, diz Lúcia Vânia em Aparecida

Senadora e candidata à reeleição, Lúcia Vânia (PSB) participou, na noite desta terça-feira, 2, de reunião organizada pelo vereador Hilário Giacomet (PSB), de Aparecida de Goiânia, em sua residência, no Jardim Rosa do Sul, em Aparecida de Goiânia. Sobre a escolha dos dois senadores que serão eleitos por Goiás neste ano, ela pediu o voto e ressaltou sua luta por Goiás, em mais de 30 anos de vida pública limpa e em favor do povo. “Um senador precisa conhecer o seu estado, precisa conhecer as dificuldades do seu estado, as potencialidades do seu estado. Não podemos votar em qualquer um para senador. Se não tivermos senadores com conhecimento, com experiência pública, o estado perde recursos e todos sofrem”, disse a senadora Lúcia Vânia aos aparecidenses.

“O senador é quem faz as leis que mexem com a vida da gente o dia inteiro. Então, quando a gente escolhe, tem que ser alguém que vai fazer projetos que impactem positivamente a vida da gente. Temos que olhar os resultados. Isso é fundamental na hora de escolher o candidato. Assumo o compromisso com vocês de realizar o sonho que tenho para este país, que é não existir mais a escola do rico e a escola do pobre, quero nivelar as escolas”, disse a senadora.

Conhecida pelo grande trabalho realizado em proteção aos mais necessitados, principalmente às mulheres, jovens e idosos, a senadora se dirigiu a centenas de jovens presentes para despertar neles o interesse em participar do processo eleitoral deste ano. “Precisamos atrair a juventude para participar da política. Vocês têm um papel muito importante nesse momento nacional pelo qual estamos passando”, disse ela.

Lúcia Vânia observou que a juventude recebe grande impacto com as decisões das políticas públicas. “Na política, ao escolher as pessoas certas, é que vocês vão redirecionar o nosso país, o nosso estado. E é só assim que vocês terão uma educação de qualidade. Ao dar o primeiro voto, é necessário que vocês escolham bem os candidatos. Olhem a trajetória, vejam quem já fez”, observou ela.

A senadora falou também, a todos, da importância de a população acertar na escolha de quem vai conduzir o país e os estados, além dos parlamentares, a partir do próximo ano. “Nunca o país precisou tanto de vocês. E faço um alerta: não podemos reagir com ódio”.

Ela falou de sua história com a cidade e da disposição em sempre ajudar o município, em todos os cargos públicos pelos quais passou. “Vocês me conhecem. Independentemente de qual partido eram os prefeitos daqui, eu sempre trabalhei por Aparecida”. Entre os diversos benefícios levados pela senadora Lúcia Vânia para Aparecida, estão emenda no valor de R$ 5 milhões para construção de asfalto e a viabilização da retomada no município das obras de 12 creches que estavam paralisadas.